La Diputación Foral de Álava reconocerá a quienes hicieron posible el nacimiento de las ikastolas en Rioja Alavesa

Acto de reconocimiento a las personas que impulsaron el nacimiento y los primeros pasos de las ikastolas de Rioja Alavesa - DFA

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava celebrará este próximo sábado en Lapuebla de Labarca un acto de reconocimiento a las personas que impulsaron el nacimiento y los primeros pasos de las ikastolas de Rioja Alavesa, una iniciativa que pretende rescatar del recuerdo y poner nombre y rostro a quienes hicieron posible un proyecto que hoy forma parte de la realidad educativa, social y cultural de la comarca.

El encuentro, que tendrá lugar a las 12.30 horas en la plaza El Plano, contará con la participación del diputado general de Álava, Ramiro González, y reunirá a protagonistas de aquellos primeros años; madres y padres, profesorado, benefactores y personas que colaboraron de muy diferentes maneras para que las primeras ikastolas pudieran abrir sus puertas y mantenerse en funcionamiento.

El homenaje tendrá especialmente presente a la generación que, a finales de los años 70 y comienzos de los 80, decidió dar un paso adelante en un momento en el que poner en marcha una ikastola en Rioja Alavesa "estaba muy lejos de ser una apuesta segura", ya que no existían las certezas, los medios ni las estructuras que hoy pueden darse por sentadas.

"Había, sobre todo, familias, docentes y personas comprometidas dispuestas a asumir riesgos, porque creían que el euskera debía tener también un espacio en la educación y en la vida cotidiana de sus pueblos", ha destacado la Diputación.

Precisamente, ese carácter pionero será uno de los ejes del reconocimiento. La Diputación Foral ha subrayado que la realidad actual "no puede entenderse sin aquellas personas que, muchas veces desde el trabajo voluntario, aportando tiempo, recursos, conocimientos o incluso respaldo económico, ayudaron a levantar proyectos educativos prácticamente desde cero".

González ha asegurado que "es fácil contemplar desde el presente aquello que finalmente salió bien, pero mucho más difícil imaginar lo que significó dar aquel primer paso cuando nada garantizaba el éxito". "Hubo personas que apostaron por una idea, por sus hijos e hijas, por sus pueblos y por el euskera, y Rioja Alavesa tiene hoy una deuda de gratitud con todas ellas", ha valorado.

DARLES LAS GRACIAS

El acto pretende convertirse no sólo en un reconocimiento individual a sus protagonistas, sino también en un ejercicio de memoria colectiva sobre una etapa determinante para la recuperación y transmisión del euskera en Rioja Alavesa. "Una historia construida gracias a pequeñas y grandes aportaciones y a la decisión de numerosas personas de implicarse en un proyecto que entonces miraba hacia el futuro y que, casi medio siglo después forma ya parte de la historia de la comarca", ha precisado.

"Queremos decirles gracias a quienes dieron aquel paso adelante cuando hacerlo exigía convicción, esfuerzo y, en muchas ocasiones, una buena dosis de valentía. Su apuesta permitió abrir un camino que después han recorrido miles de familias y generaciones de alumnos y alumnas", ha subrayado el diputado general.