La Diputación Foral inaugura la exposición 'Geoteka: un viaje en el tiempo por Álava a través de su cartografía'

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha inaugurado este jueves la exposición divulgativa 'GeoTeka: un viaje en el tiempo por Álava', una muestra que invita a descubrir la evolución del Territorio Histórico desde 1932 a la actualidad mediante cartografía y ortofotografías históricas de gran valor documental.

La exposición, ubicada en la Plaza de la Provincia, permanecerá abierta al público hasta el 17 de noviembre, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Esta muestra tiene un carácter itinerante y está compuesta por ocho cubos divulgativos que permiten al visitante explorar de forma visual y accesible cómo ha cambiado el paisaje alavés a lo largo de casi un siglo.

A través de paneles informativos, fotografías aéreas y mapas históricos, la exposición explica conceptos clave como la cartografía, las ortofotos y las imágenes aéreas.

Entre los contenidos más destacados se encuentra el primer vuelo fotográfico completo de Álava (1932-1934), origen de la ortofoto más antigua del territorio, y el vuelo realizado entre 1968 y 1970, base de la primera cartografía a escala 1:5.000, que supuso un hito en la planificación territorial.

La muestra permite comparar imágenes del pasado y del presente, revelando transformaciones significativas: núcleos de población desaparecidos bajo embalses como Otaza, Orenin o Ribera en Valderejo; infraestructuras como el aeropuerto de Foronda; la evolución de zonas industriales como Zaramaga, Adurza, Laudio-Llodio o el Parque Tecnológico de Álava; y espacios naturales de gran valor ambiental como Salburua, Maroño o el río Zadorra.

También se documentan procesos rurales como la concentración parcelaria y la expansión de la viticultura en Rioja Alavesa, así como fenómenos históricos como la sequía de 1990 o la desaparición de pueblos por la construcción de embalses.

La exposición incorpora elementos interactivos mediante códigos QR que enlazan con la plataforma GeoAraba y su visor GeoTeka, ofreciendo acceso gratuito a más de 50.000 documentos cartográficos y fotográficos. Estas herramientas permiten consultar información histórica de cualquier punto del territorio y descargar materiales para su uso y estudio.