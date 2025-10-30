La Diputación Foral presenta en Juntas Generales la Estrategia de Turismo Accesible de Bizkaia

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada foral vizcaína de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra, ha presentado en las Juntas Generales la Estrategia de Turismo Accesible de Bizkaia, un plan que se encuentra ya en fase de desarrollo y que busca transformar el modelo turístico del territorio bajo un principio claro: que todas las personas puedan disfrutar de Bizkaia en igualdad de condiciones, con autonomía y dignidad.

Durante su intervención, Pérez Ezquerra ha explicado que la estrategia se ha construido desde un proceso participativo, con la implicación directa de asociaciones de personas con discapacidad, entidades locales y empresas turísticas, subrayando que la accesibilidad "debe integrarse de forma transversal en toda la acción turística, no como una actuación puntual, sino como una política estructural".

El plan plantea una hoja de ruta con acciones concretas. Entre ellas, la diputada ha destacado la adaptación progresiva de infraestructuras, alojamientos, recursos, el refuerzo de la gobernanza, colaboración con el sector privado, formación y campañas de sensibilización.

Asimismo, la estrategia contempla la renovación del portal turístico visitbiscay.eus, garantizando que se recoja información de accesibilidad de recursos, alojamientos o experiencias. En paralelo, se desarrollarán diferentes acciones de comunicación y reflexión para ayudar a formar en accesibilidad universal.

Otro de los pilares del plan es mantener de forma sostenida un sistema estable de gobernanza participativa, a través del BBAG de Turismo Accesible, para coordinar proyectos, compartir datos y evaluar avances. Además, se pondrá en marcha un sistema de seguimiento y evaluación en el Observatorio turístico de Bizkaia, que permitirá medir el grado de accesibilidad del destino y orientar las políticas de mejora de manera continua.

Pérez Ezquerra ha recordado que Bizkaia cuenta con una base "sólida" sobre la que avanzar, pero ha insistido en que el reto ahora es "garantizar la equidad territorial y consolidar un modelo turístico realmente inclusivo y sostenible, que llegue también a las zonas rurales y costeras".

La diputada ha defendido que la accesibilidad turística no es solo una cuestión de justicia social, sino también de calidad y competitividad. "Un destino accesible es un destino mejor valorado, más sostenible y más fiel; un destino que piensa en todas las personas", ha subrayado.

Tras agradecer el interés y las aportaciones de las junteras y junteros durante la sesión, ha reiterado que el Departamento seguirá impulsando este plan de manera coordinada con el conjunto del sector. "La accesibilidad no puede depender de esfuerzos aislados, sino de la corresponsabilidad de todas y todos: instituciones, empresas, tercer sector y ciudadanía", ha afirmado.

Para concluir, Pérez Ezquerra ha destacado que la Estrategia de Turismo Accesible de Bizkaia "es un proyecto en marcha, realista y transformador, que avanza con paso firme hacia un modelo turístico que no excluye a nadie y que entiende la accesibilidad como una seña de calidad, de justicia social y de orgullo de territorio".