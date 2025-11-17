Diputación de Gipuzkoa mejorará la seguridad en la travesía de Zerain con medidas para calmar el tráfico - DFG

SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha iniciado los trabajos para reducir la velocidad del tráfico y mejorar la seguridad y la protección peatonal en la travesía de Zerain (GI-3520), a la atura del frontón y el Ostatu.

Los trabajos durarán, según las previsiones, hasta mediados de diciembre, en horario de 8.00 a 18.00 horas, y para las labores de fresado y asfaltado se prevén cortes puntuales de tráfico, según ha informado la institución foral.

El objetivo, tal y como ha indicado, es que cruzar la travesía de Zerain "sea más seguro y cómodo para los zeraindarras y que el entorno sea más amable". Actualmente, la carretera atraviesa el pueblo, dejando a un lado el Ayuntamiento y el Ostatu, y al otro el frontón y las viviendas.

Para ello, se va a modificar el trazado en ambos extremos del tramo, creando pequeños desvíos en zigzag en la calzada, que obligarán a una circulación alterna. Eso hará que los vehículos entren más despacio en la travesía y que "los conductores presten más atención", ha apuntado.

Al mismo tiempo, se elevará la plataforma de la calzada hasta la misma cota que la acera, de forma que la travesía tenga un aspecto más de calle urbana que de carretera, y se ampliará la zona de acera para ganar espacio peatonal.