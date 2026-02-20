Diputación lanza un "mensaje de prudencia" por la implantación de Uber en San Sebastián y analiza su viabilidad jurídica

Una persona usando la plataforma Uber. - UBER

SAN SEBASTIÁN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha trasladado un "mensaje de prudencia" ante la implantación de Uber en San Sebastián con licencias de Bizkaia, cuya "viabilidad jurídica" están analizando los servicios jurídicos forales.

En rueda de prensa en San Sebastián para presentar los resultados de Lurraldebus en 2025, Domínguez, preguntada por esta cuestión, ha señalado que han contactado con distintos ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián, así como con la Diputación de Bizkaia y el resto de instituciones para "ayudar en lo que sea necesario" y "poder seguir realizando este análisis jurídico" en el que aún están "inmersas". "Es verdad que respecto a este tema me gustaría también ser prudente y trasladar también esa prudencia", ha afirmado.

Además, ha anunciado que ha solicitado comparecer en Juntas Generales de Gipuzkoa para abordar esta cuestión y espera que para entonces pueda disponer de "muchas más certezas respecto a esa viabilidad jurídica".

En todo caso, han insistido en que desde su Departamento están "colaborando con el resto de instituciones", se han puesto, desde el primer momento, "a disposición de las entidades locales" y siguen "en comunicación con ellos" para "facilitarles todas las herramientas que les sean necesarias en esta situación".

Cuestionada por los periodistas si la Diputación prevé interponer algún recurso si no hubiera viabilidad jurídica para esta implantación de Uber en Gipuzkoa, Domínguez ha insistido en "la prudencia".

"Hasta que no tengamos el análisis realizado, no podemos avanzar en ese tipo de situaciones, pero es verdad que es importante que sigamos en esa colaboración entre instituciones y que por parte de la Diputación pongamos a disposición de los ayuntamientos, en este caso, en concreto en el Ayuntamiento de Donostia, todas las herramientas que tenemos en nuestra mano", ha señalado.

En cuanto al malestar manifestado por el sector del taxi, la diputada foral ha señalado que ha contactado con las dos asociaciones de taxi de San Sebastián. "Les entendemos, les respeto y además seguimos trabajando de la mano para dar respuesta, en la medida de lo posible, a las necesidades que siguen surgiendo dentro de nuestras competencias", ha concluido.