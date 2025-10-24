Diputación mantendrá en 2026 la gratuidad en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia mantendrá el próximo año la gratuidad en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8 tal y como recoge el borrador del anteproyecto de Decreto Foral por el que se actualizan las cuantías del peaje sobre determinadas partes de la red de infraestructura viaria para el año 2026.

Según ha informado la institución foral en un comunicado, las personas usuarias de este tramo de autopista seguirán el próximo año sin abonar ningún peaje en sus tránsitos, tal y como vienen haciendo hasta ahora.

El documento provisional de Decreto Foral se encuentra en la actualidad en periodo de exposición pública, de manera que, una vez cumplidos los plazos legales, pueda ser aprobado de manera definitiva en diciembre, han especificado. Las nuevas tarifas entrarán en vigor, tras aprobarse, el 1 de enero de 2026.