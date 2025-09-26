Diputación organiza unas jornadas para reflexionar sobre el sentimiento comunitario del territorio

SAN SEBASTIÁN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha organizado, para el 2 de octubre en Tabakalera de San Sebastián, las jornadas 'Comunidad y democracia: visión de futuro desde Gipuzkoa', a fin de reflexionar sobre el sentimiento comunitario del territorio. Este foro, con entrada libre, tendrá lugar en el marco del milenario de la primera referencia escrita del nombre 'Ipuscoa' o Gipuzkoa.

En un comunicado, la Diputación ha explicado que esta iniciativa está abierta a todo el público y orientada a compartir conocimiento y experiencias. También servirá para reflexionar en torno al valor que representa una comunidad activa y cohesionada frente a amenazas como el auge de los populismos autoritarios.

La primera jornada titulada 'Comunidad y democracia: visión de futuro desde Gipuzkoa' tendrá lugar el 2 de octubre en Tabakalera. La diputada general del Territorio histórico, Eider Mendoza, abrirá esta jornada.

Posteriormente tomará la palabra el Catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universidad de Valencia, Pablo Oñate quien ofrecerá una ponencia sobre el futuro de la democracia. Tras su intervención, será el turno de Xabier Retegi, exrector de Mondragon Unibertsitatea y presidente de honor de Eusko Ikaskuntza, quien compartirá impresiones en torno a la pregunta '¿Cómo trabajar la construcción comunitaria en Euskal Herria?'.

El segundo bloque de la jornada comenzará con una mesa redonda titulada 'Identidad, comunidad y democracia. Cómo conciliar la complejidad y democracia en Euskal Herria' en la que participarán Patxi Juaristi, profesor titular del departamento de Ciencia Política de y de la Administración en EHU; Lorea Agirre, directora de la revista Jakin Aldizkaria y Andoni Eizagirre, investigador de Mondragon Unibertsitatea y experto en cooperativismo e innovación social.

La jornada culminará con la ponencia 'Un nuevo contrato social entre instituciones y ciudadanía' de Ainhoa Novo, profesora e investigadora de EHU especializada en federalismo y estudios de género.