La Diputación trasladará este viernes una de las paradas de Alavabus del Hospital de Leza para mejorar su seguridad

VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava trasladará este viernes la parada de Alavabus ubicada en la carretera A-124, sentido Vitoria-Gasteiz, a la altura del Hospital de Leza, al entorno urbanizado de este centro sanitario, con el objetivo de "mejorar la seguridad vial de las personas usuarias del transporte público foral y personas conductoras".

En una nota, ha explicado que las personas usuarias de Alavabus disponen de dos paradas en la zona: la primera en la vía de acceso al Hospital de Leza, desde la carretera A-124 dirección Logroño, que dispone de un itinerario peatonal seguro hasta el centro sanitario; y la segunda junto a la carretera A-124, en un ensanche de la plataforma adosada a la calzada dirección Vitoria-Gasteiz, que obliga a las personas usuarias de Alavabus a cruzar la vía para llegar al Hospital y viceversa.

A partir de este viernes, esta segunda parada se ubicará en el entorno del centro sanitario, de forma que las personas viajeras ya no tendrán que cruzar la carretera.

El traslado de la parada tiene lugar una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento de los viales interiores de acceso al Hospital de Leza, para crear una glorieta que facilite a los autobuses de Alavabus que circulen en sentido Vitoria-Gasteiz acceder al entorno del Hospital, realizar la parada para la subida o bajada de viajeros y las maniobras de giro necesarias para reincorporarse a la A-124 con comodidad y seguridad.