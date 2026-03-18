Diputaciones trasladan su preocupación por la exclusión de Álava y Bizkaia de la vacunación contra la dermatosis nodular

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BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Diputaciones Forales y el sector agrario han trasladado este miércoles su preocupación por la exclusión de Bizkaia y Álava de la vacunación frente a la dermatosis nodular y han reiterado la necesidad de vacunar contra la dermatosis a toda la Comunidad Autónoma Vasca para proteger su cabaña ganadera tras los últimos focos, por lo que han expresado su disposición a abonar el coste de dicha vacuna.

Las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia, y Gipuzkoa, en coordinación con los sindicatos agrarios EHNE Bizkaia, ENBA y UAGA han informado de la situación actual relativa a la vacunación frente a la dermatosis nodular, tras las últimas comunicaciones emitidas por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE).

Según estas comunicaciones, los territorios de Álava y Bizkaia quedan fuera de las zonas incluidas en la estrategia de vacunación definida a nivel estatal. Esta circunstancia se produce en un momento "relevante para el sector ganadero, ante la próxima subida del ganado a los pastos de montaña", han advertido.

Asimismo, el sector traslada su preocupación por los últimos focos detectados en Huesca. Según advierten, en primavera "aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por organismos hematófagos (que se alimentan de sangre), sobre todo porque suben las temperaturas y estos vectores están más activos".

En este contexto, consideran necesario adoptar una decisión "en el corto plazo que permita, en su caso, proceder a la vacunación de la cabaña ganadera antes de la subida a pastos".

También han resaltado la particularidad del territorio y del modelo de ganadería extensiva, donde es habitual el uso compartido de pastos. Esta circunstancia, han advertido, puede implicar "la coexistencia de animales vacunados y no vacunados, lo que podría dificultar la aplicación de medidas de vacunación una vez iniciado este periodo".

Las instituciones forales y las organizaciones agrarias han recordado que han trasladado en reiteradas ocasiones su disposición a colaborar en la adopción de medidas preventivas, incluyendo la posibilidad de asumir el coste de la vacunación en caso de que se autorice su aplicación en estos territorios.

Por ello, dicen que "no se entiende el cambio de criterio en las zonas de vacunación, cuando tras los focos al otro lado del pirineo se estableció una franja de 150 km".

Mientras no se disponga de la opción de vacunación, consideran necesario "reforzar las medidas de prevención y bioseguridad en las explotaciones ganaderas". En este sentido, se recomienda al sector extremar las prácticas de limpieza y desinfección, así como aplicar todas aquellas medidas orientadas a reducir riesgos sanitarios y proteger al ganado.

Las Diputaciones Forales y las organizaciones agrarias han asegurado que continuarán en contacto con las autoridades competentes para realizar el seguimiento de la situación y trasladar cualquier actualización "relevante" al sector.