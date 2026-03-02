Las diputaciones vascas ofrecerán 4.289 plazas de Udalekuak este verano, 4.004 en euskara y 285 bilingües

Presentación de los Udalekuak. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las tres diputaciones vascas ofrecerán un total de 4.289 plazas de colonias de verano Udalekuak, programa dirigido a menores de entre 7 y 13 años, de las cuales 4.004 serán en euskara y 285 bilingües en turnos de siete días, entre el 1 y el 29 de julio, ambos inclusive.

Las inscripciones para participar en el sorteo, tanto en el programa Udalekuak como en Gazte Oporraldiak 2026, podrán realizarse entre el 6 y el 20 de marzo en el caso de Gipuzkoa; del 18 al 27, en Álava; y del 9 al 18 de marzo, en Bizkaia.

La Diputación foral de Gipuzkoa ha acogido este lunes la presentación de la campaña de verano Udalekuak 2026, organizada de manera conjunta por las diputaciones forales de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, dentro del sistema rotatorio anual entre las tres capitales vascas a cargo del director foral de Juventud, Isaac Palencia, la directora de Cultura de Bizkaia, Begoña de Ibarra, y el director foral del Instituto de Juventud de Álava, Juanjo Rojo.

Palencia ha anunciado la apertura de la convocatoria para participar en los programas de verano Udalekuak 2026 y Gazte Oporraldiak 2026. Según ha destacado, el programa Udalekuak ofertará este verano "más plazas que nunca, un total de 4.289 entre los tres territorios Euskadi, 4.004 serán en euskara y 285 en modalidad bilingüe". Este programa está dirigido a niñas y niños de entre 7 y 13 años, que podrán disfrutar de turnos de siete días, entre el 1 y el 29 de julio, ambos inclusive.

Por edades, se ofertarán 404 plazas para menores de 7-8 años, todas ellas en euskara. El mayor volumen lo concentrará el tramo de edad de 9 a 11 años, con 2.245 plazas (2.090 en euskara y 155 bilingües), y, por último, los y las menores de 12-13 años contarán con 1.640 plazas (1.510 en euskara y 130 bilingües).

Por territorios, del total de plazas, 1.050 se ofertarán en Gipuzkoa; 1.695, en Álava; y 1.544 en Bizkaia. Esto supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior, con capacidad para acoger 177 menores más en el conjunto de Euskadi: 50 más en Gipuzkoa, 67, en Álava y 30 en Bizkaia.

Palencia ha destacado durante la presentación que "los Udalekus son un momento de muchísima ilusión para cientos de niños, niñas y jóvenes, donde van a disfrutar de unos días inolvidables, llenos de actividades, naturaleza y nuevas amistades". Además, ha indicado que estos programas son "espacio de diversión" al tiempo que "fomentan valores esenciales como la autonomía, la convivencia, el euskara, la igualdad o el desarrollo personal y colectivo".

También ha señalado que Gipuzkoa contará con otras 40 plazas más en el Udaleku Tecnológico que se celebra cada verano en el albergue de Hondarribia. Este espacio está destinado exclusivamente a guipuzcoanos de 7 a 13 años.

UN TOTAL DE 15 INSTALACIONES

La campaña Udalekuak 2026 se desarrollará en 15 instalaciones distribuidas en los tres territorios históricos. En Gipuzkoa, las colonias se llevarán a cabo en Txurruka (Orio), Zarautz, Juan Sebastián Elcano (Hondarribia), y otros dos destinos, pendientes de confirmar. En Álava, en tres: Zuhatza, Barria (Barria-Narvaja) y Espejo; y en Bizkaia, en otros siete: La Arboleda; Gorliz; Lurraska; Meakaur; Legasa, y otros dos destinos vizcaínos pendientes de confirmación.

El precio será de 146 euros, que incluye alojamiento y manutención completa; servicio de dinamización; seguro de accidentes y responsabilidad civil, así como el transporte de ida y vuelta desde Donostia, Bilbao o Vitoria-Gasteiz hasta las instalaciones. Cada territorio establece además una serie de bonificaciones para familias numerosas y para familias perceptoras de ayudas sociales.

En este sentido, las administraciones se reservan un 5% de las plazas para menores con necesidades especiales, con el apoyo de asociaciones especializadas para garantizar su adecuada integración.

Los equipos de cada turno estarán formados por monitores y monitoras titulados en tiempo libre, dirección y personal especializado en actividades específicas (vela, windsurf, etc), así como personal cualificado para la atención a menores con discapacidad.

GAZTE OPORRALDIAK

El programa de Gazte Oporraldiak oferta en Gipuzkoa 371 plazas para jóvenes de entre 14 y 17 años de Gipuzkoa, que podrán disfrutar de turnos vacacionales de 7, 10, y 12 días de duración, en un periodo comprendido entre el 1 de julio y el 7 de agosto.

Así, se ofrecen 15 actividades en total: 10 en euskara, que cuenta con 269 plazas, y cinco actividades en castellano, a las que accederán 102 menores.

Como se viene realizando con este programa, se realiza un intercambio con otros territorios y comunidades autónomas: 12 de las actividades ofertadas (256 plazas) se realizarán en coordinación con las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla León, Aragón y Madrid; también con la Comunidad Foral de Navarra y con la Diputación de Álava.

La propuesta de actividades incluirá bajada de cañones, rafting, y vías ferratas en el Baztan de Navarra o en Alquézar en el Pirineo aragonés; actividades de multiaventura y naturaleza en Navarredonda en Castilla León o Condemios en Castilla-La Mancha; actividades cerca de la costa en Piles y Benicassim en Valencia, y actividades acuáticas en Rascafría en Madrid y Zuhatza, en Álava.

Igualmente cabe destacar la oferta en los albergues de la Diputación de Gipuzkoa, con colonias de Surf en Zarautz, y la colonia en el albergue de Orio que dará la oportunidad de disfrutar de las piraguas, submarinismo y Paddle surf.

Por otro lado, la colonia Gazte Rock girará en torno a la música, y se desarrollará en Vitoria-Gasteiz junto a jóvenes de otras comunidades (Álava, Madrid, Castilla La Mancha y Galicia). Asimismo, podrán disfrutar de las colonias que se realizarán en Hondarribia y que girará en torno a las artes escénicas.

INSCRIPCIÓN Y SORTEO

Las inscripciones para participar en el sorteo, tanto en el programa Udalekuak como en Gazte Oporraldiak 2026, podrán realizarse entre el 6 y el 20 de marzo en el caso de Gipuzkoa; del 18 al 27, en Álava; y del 9 al 18 de marzo, en Bizkaia.

Las solicitudes podrán presentarse en grupos de hasta tres participantes. Los sorteos públicos se celebrarán en Gipuzkoa el 26 de marzo; en Álava el 16 de abril y en Bizkaia el 20 de abril. Toda la información y el seguimiento diario de las colonias podrá consultarse en las páginas web oficiales de cada diputación.

BERNEDO

Preguntado por si se han renovado los protocolos que rigen estas colonias tras el caso del udaleku de Bernedo, Palencia ha señalado que Udalekuak es "un programa referente" y "en constante evolución".

En este sentido, ha señalado que "cada año" se lleva a cabo "una revisión de lo que ha pasado el año anterior" y se va "mejorando protocolos", pero al menos en el caso de Gipuzkoa "no va haber cambios significativos" en 2026, más allá de lo que se va "revisando año tras año". Finalmente, ha asegurado que los Udalekuak públicos "siempre han sido espacios seguros y hay que seguir trabajando" para que lo sigan siendo.