La diputada general de Gipuzkoa asume la presidencia de la Eurociudad Vasca y apuesta por dar "nuevos y valientes pasos"

La nueva presidenta de la Eurociudad Vasca, Eider Mendoza, y el presidente saliente, Jean-René Etchegaray. - DFG

SAN SEBASTIÁN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asumido este jueves la presidencia de la Eurociudad Vasca y ha llamado a dar "nuevos y valientes" pasos en la colaboración entre las instituciones vasca de ambos lados del Bidasoa, un espacio "clave" en el desarrollo de la Macrorregión Atlántica.

En ese sentido, ha reiterado su "firme compromiso" para seguir desarrollando y fortaleciendo la Eurociudad Vasca Baiona-Donostia, coincidiendo con la toma de posesión de la presidencia de la agencia transfronteriza de la mano del presidente saliente, Jean-René Etchegaray.

En una asamblea general celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Baiona, Mendoza ha hecho un llamamiento a dar "nuevos pasos, pasos valientes", profundizando en la colaboración entre las instituciones vascas de ambos lados del Bidasoa, un esfuerzo conjunto que "nos fortalece como comunidad, como territorio y como país en un mundo inestable como el actual".

En este esfuerzo "compartido", la diputada general ha agradecido a todas las entidades locales que forman parte de la agencia transfronteriza su compromiso de "seguir estrechando la colaboración". Según ha añadido, en el marco de la creación de la Macrorregión Atlántica que propone el Gobierno Vasco, el espacio de la Eurociudad abarca un ámbito "clave desde muchos puntos de vista" y ha mostrado su disposición a "aprovechar las oportunidades y trabajar nuevos proyectos" que surjan en esta línea.

"Compartimos valores vinculados a nuestra lengua, a nuestra sociedad y a nuestra identidad; también queremos, en un mundo actual, lleno de incertidumbre e inestabilidad, fortalecer los territorios vascos unidos por el Bidasoa. Buscar nuevas oportunidades en colaboración, fortalecer el bienestar de la ciudadanía. Junto con ello, contribuimos a garantizar el futuro de una Europa avanzada, democrática y justa", ha señalado.

Así, a la hora de impulsar la colaboración entre las instituciones transfronterizas, ha subrayado que la Diputación de Gipuzkoa tiene la "determinación" de ser "motor de cooperación" y ha avanzado que seguirá implicada en ello como diputada general.

ASAMBLEA

La asamblea de la Eurociudad Vasca se ha celebrado en el salón de plenos de la Herriko Etxea de Baiona. En representación de la Diputación de Gipuzkoa han estado presentes, además de la diputada general, el diputado foral de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Felix Urkola, y el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza.

Por la Mancomunidad de Iparralde, su presiente Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona; Maider Arosteguy, alcaldesa de Biarritz y vicepresidenta de la Mancomunidad; Bernard Elhorga, alcalde de Senpere y vicepresidente de la Mancomunidad; Joseba Erremundeguy, concejal de Baiona y consejero de la Mancomunidad; Nicolás Alquie, concejal de Baiona y consejero de la Mancomunidad.

Del Ayuntamiento de San Sebastián ha participado la teniente de alcalde, Olatz Yarza, y en la reunión también han estado presentes el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, la alcaldesa de Oiartzun, Joana Mendiburu, y los alcaldes de Irun y Hondarribia, Cristina Laborda e Igor Enparan, respectivamente, en representación del Consorcio Bidasoa-Txingudi.

En la reunión se ha aprobado la memoria de acción 2025 y el plan de acción de este próximo año, en el que destacan los ejes enmarcados en "la hoja de ruta estratégica de la Eurociudad -gobernanza transformadora y visión compartida; la comunidad transfronteriza viva unidad por el euskera; y el desarrollo sostenible-".

Entre los proyectos aprobados por la agencia transfronteriza para 2026 se encuentran el proyecto DOBLA, que tiene como objetivo vertebrar el sector de la danza transfronteriza, liderado por el Malandain Ballet; la organización del curso de verano para profundizar en el conocimiento y divulgación del esquema político-institucional trans-bidasoa; y el impulso del proyecto piloto para promover el desarrollo de la moneda vasca 'Eusko'.

Tras la reunión, la diputada general ha podido conocer el renovado museo Bonnat-Helleu junto al resto de representantes de la Eurociudad. Posteriormente, junto con los diputados forales, ha mantenido una reunión con representantes de Bihartean, entidad que agrupa a las Cámaras de Comercio de Gipuzkoa, Navarra y Baiona, para compartir las apuestas que Gipuzkoa está realizando desde el punto de vista económico y explorar nuevos ámbitos de colaboración cara al futuro.