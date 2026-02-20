El diputado general inaugura la Araba Etxea en Valencia y desea suerte al Baskonia en la Copa del Rey

La Araba Etxea se presenta renovada y vinculada a Rioja Alavesa - DFA

VITORIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha participado en la inauguración de la Araba Etxea, el espacio promovido por la Diputación Foral dentro de la Fan Zone oficial de la Copa del Rey de Baloncesto 2026, que se celebra del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia.

Durante el acto, González ha trasladado un mensaje de apoyo y confianza al Baskonia, que disputa esta tarde los cuartos de final del torneo, según ha informado la Diputación en un comunicado.

En esta edición, la Araba Etxea se presenta renovada y vinculada a Rioja Alavesa, convirtiéndose en "una ventana abierta a la comarca y a sus vinos".

El espacio ofrece una amplia programación de actividades que combina gastronomía, enología, animación y tradición alavesa, con catas y concursos de vinos dirigidos por el sumiller Mikel Garaizabal, degustaciones de productos locales y propuestas gastronómicas representativas del territorio.

Además, la música y el ambiente festivo corren a cargo de la Txaranga Biotzatarrak, habitual en las grandes citas baskonistas. La carpa permanecerá abierta durante todo el fin de semana, en horario de 11.00 a 17.30 horas.

El diputado general ha invitado a todas las personas que se acerquen a Valencia a visitar la Araba Etxea, que ha calificado de "punto de encuentro para la ciudadanía alavesa" y de "espacio de convivencia, celebración y descubrimiento para todas las aficiones".