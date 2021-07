Director de la Ertzaintza dice que se actúa de forma "escalonada y proporcional" para disolver concentraciones nocturnas

Gartzia recuerda a los jueces que el derecho a la salud también "debe tenerse en cuenta y deben dictar resoluciones atendiendo al contexto"

El director de la Ertzaintza, Rodrigo Gartzia, ha afirmado que tanto los ertzainas como los miembros de la Policía local actúan de forma "escalonada y proporcional" para disolver las concentraciones de personas durante la madrugada.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Gartzia se ha referido al decreto del lehendakari que determina la imposibilidad de permanencia en grupos de personas no convivientes o en aglomeraciones de personas durante la franja horaria que va de las 00.00 horas a las 6.00 horas.

Según ha concretado, en la madrugada de este domingo se han producido algunos pequeños incidentes en varias localidades de Euskadi, pero de no haberse contado con el decreto, que imposibilita la permanencia de grupos de personas no convivientes, y "teniendo en cuenta el periodo festivo" que se vive, los incidentes hubieran sido más abundantes.

Tal y como ha concretado, los pequeños sucesos de las últimas horas se han producido en Santurtzi, Lekeitio, Sukarrieta, Plentzia, Bakio, Amorebieta y Markina, así como en las localidades guipuzcoanas de Oñaki y Eibar. En total se habrían producido 26 identificaciones y once actas de denuncia.

"Cuando actuamos lo hacemos de forma escalonada y proporcional. Lo primero que se hace es informar y en la mayoría de los casos la gente se disuelve", ha aseverado.

Tras valorar que, como norma general, "los jóvenes han colaborado" cuando se les ha pedido "responsabilidad y contención", ha reclamado un "último esfuerzo" de cara al presente verano.

Por otro lado, Gartzia ha afirmado que la Ertzaintza actúa de forma "coordinada", de tal forma que, junto a las policías locales, se dispone de cerca de 11.000 efectivos, que ha considerado "suficientes para atender este tipo de incidencias".

"Los agentes se sienten reconocidos, pero estamos en una situación en que se echa de menos poner las normativas en consonancia y poder hacer frente de una manera más ordenada", ha lamentado, en referencia a los diferentes marcos legales de que dispone cada Comunidad Autónoma.

Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de anular el primer estado de alarma y cómo afecta a las sanciones impuestas, Gartzia ha reconocido que se ha "paralizado la tramitación de los expedientes sancionadores que se iniciaron".

"Desde el Gobierno vasco se ha hecho un esfuerzo ímprobo en incoar todas las sanciones que se interpusieron por Ertzaintza y Policías locales. Me quedo con que la conducta de esas personas, que son pocas, 20.000 sanciones, era reprochable desde el punto de vista administrativo y susceptible de ser sancionada. Si no hubiésemos actuado, la situación probablemente hubiera sido mucho peor. No nos arrepentimos", ha alertado.

SANCIONES YA PAGADAS

Asimismo, ha sostenido que de las 20.000 sanciones interpuestas, 5.000 de ellas ya se han abonado y han supuesto un millón y medio de euros. "Esa es la duda, ¿qué se va a hacer con ellas?", ha añadido.

Por último, y tras manifestar que el derecho a la movilidad es un derecho fundamental, Gartzia ha recordado a los jueces que el derecho a la salud también existe y "debe tenerse en cuenta" y, por ello, "tienen que dictar sus resoluciones atendiendo al contexto en que se producen".