La DO Euskal Sagardoa prevé recolectar hasta 7 millones de manzanas en los 250 manzanales de Euskadi

Astigarraga acogerá el día 28 una nueva edición de Sagar Uzta con actividades relacionadas con la manzana

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Euskal Sagardoa ha comenzado la recolección de manzana en los 250 manzanales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, en los que prevé recoger entre 6 y 7 millones de kilos de manzana, aunque el dato exacto se conocerá a final de año.

En rueda de prensa en Altzo, el director de Hazi, Raimundo Ruiz de Escudero; el diputado de Equilibrio Territorial Verde de Gipuzkoa, Xabier Arruti; el alcalde de Altzo, Xabier Olano; la productora de manzana y presidenta de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa, Maite Retolaza; Maider Lopetegi, miembro de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa y presidenta de Fruitel y el técnico de Fruitel Aitor Etxandia, entre otros, han presentado los detalles de esta cosecha.

Comparado con el año pasado, han destacado que "la cosecha de este año es mayor, y el Consejo Regulador prevé recoger entre 6 y 7 millones de kilos de manzana vasca". En cuanto a la maduración, desde la Denominación han señalado que "viene un poco más adelantada que el año pasado, a pesar de que la floración fue más tardía", seguramente por las "cálidas noches de este verano".

Las mismas fuentes han indicado que la mayoría de los manzanales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava se espera más manzana y se recogerá a mano. La manzana local tiene la característica de tender a dar más fruto cada dos años.

El sector de la manzana y la sidra está trabajando en colaboración para elaborar los costes teóricos de la manzana, a fin de etablecer costes de referencia. En este sentido están colaborando Fruitel y la Asociación de Sidreros de Gipuzkoa, bajo la dirección de Euskal Sagardoa, para crear un procedimiento y una dinámica para definir los costes de cara al futuro. Tras celebrar una primera reunión, una vez finalizada la cosecha de manzana, volverán a reunirse para seguir trabajando.

LLAMAMIENTO

La Denominación de Origen Euskal Sagardoa ha hecho un llamamiento a los productores de manzana y elaboradores de sidra para que, en los próximos años, "busquen acuerdos y vayan vinculando la gestión de la manzana y los contratos", con vistas a aumentar la producción de manzana autóctona.

Dentro de la Sidra Vasca hay actualmente 250 productores de manzana con unas 500 hectáreas de manzanal. Toda esta manzana se lleva a las 48 sidrerías de la Denominación de Origen para producir Euskal Sagardoa. Además, hay otras 160 hectáreas, que acaban de entrar en producción o que comenzarán a producir los próximos años.

Desde la Denominación también han alertado de la "falta de relevo generacional" en los manzanales, al tiempo que han destacado la incorporación de Iparralde y Navarra el número de variedades de manzana autóctona ascenderá a 250.

SAGAR UZTA

Por otro lado, el día 28 se celebrará en Sagardoetxea y la plaza de Astigarraga el XXIII Sagar Uzta, con demostración de recolección de manzana, degustación de mosto y sidra, y un largo etcétera para los que se acerquen. Toda la información sobre las actividades organizadas para esta jornada y los días previos se puede consultar en la página web 'www.sagardoarenlurraldea.eus'.

Además, el Caserío Museo Igartubeiti de Ezkio-Itsaso celebrará la Semana de la Sidra del 8 al 18 de octubre con la puesta en marcha de su lagar, en su 23 edición. El barrio irundarra de Meaka también acogerá la fiesta Sagar Uzta, el 28 de septiembre. La sidrería Ola organizará su fiesta anual de 11.30 a 14.30 horas. Habrá exposición de manzanas, elaboración de mosto con menores, degustación de mosto nuevo y sidra.