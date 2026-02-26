El documental 'Hutsune handi bat' recuerda las 115 muertes por la heroína y el sida en Zumarraga y Urretxu

Presentación del documental Hutsune handi bat. - DIPUTACIÓN

El documental 'Hutsune handi bat', dirigido por Alex Areizaga, recuerda las 115 muertes y las miles de vidas destruidas por la heroína y el sida en los años 80-90 en las localidades guipuzcoanas de Zumarraga y Urretxu.

Se proyectará el 12 de marzo en la localidad en un acto en el que se homenajeará al ahora obispo de Orihuela, José Ignacio Munilla, que fue párroco en el municipio, el exconcejal del PP Faustino Villanueva, impulsor de Proyecto Hombre en Zumarraga y la trabajadora social Eva Romero, cuya labor "fue vital en aquellos años".

En rueda de prensa, la diputada foral de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, y el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, han presentado este proyecto, impulsado por ambas instituciones y que tiene su origen en el trabajo de fin de grado de Anne Zufiaur. El documental se proyectará el 12 de marzo a las seis y media en la Sala Zelai Arizti de Zumarraga.

La diputada foral ha explicado que este trabajo audiovisual "pone el foco en uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de Gipuzkoa: el impacto de la heroína y el Sida en las décadas de los 80 y 90", una "epidemia sociosanitaria que provocó la muerte de 115 jóvenes solo en Zumarraga y Urretxu, y destrozó la vida de miles de vecinos de entre 16 y 30 años".

Anne Zufiaur realizó en 2018 en la Universidad de Deusto el Trabajo de Fin de Grado 'La heroína y el SIDA en Zumárraga y Urretxu en los años 80-90', con el que obtuvo Matrícula de Honor.

Zufiaur se puso en contacto con la productora Gattiken y ese mismo año el proyecto obtuvo una ayuda de 8.500 euros a través de la línea Tokiko, una de las subvenciones impulsadas por el Departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa para fomentar la creación cultural de proximidad.

Álvarez ha subrayado "la importancia" de que las instituciones públicas dispongan de líneas de apoyo como esta, que "permiten a las y los creadores convertir una idea -en este caso nacida en el ámbito universitario- en un proyecto cultural sólido y con impacto social".

Además, ha destacado que "este documental demuestra que las ayudas públicas no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para hacer posible trabajos que nos ayudan a reconstruir nuestra memoria colectiva, a comprender nuestro pasado y a abordar, desde la cultura, heridas que siguen presentes en nuestra sociedad".

Por su parte, Serrano ha señalado que este trabajo "viene a saldar una deuda histórica con los propios vecinos, a reconocer el dolor en todas sus formas, y a poner voz a una herida abierta que cicatrizó por sí misma y que sigue siendo un tabú 40 años después". Además, ha anunciado que el Ayuntamiento "duplicará la cantidad recaudada" con la venta de entradas para la presentación del día 12 de marzo y la destinará "íntegramente a asociaciones que trabajan en el ámbito de la concienciación sobre el consumo de drogas y el apoyo a las víctimas del SIDA".

'Hutsune handi bat' recoge testimonios de vecinos de Zumarraga y Urretxu, así como de médicos, profesionales y personas expertas que prestaron ayuda a enfermos y familias en aquellos años. A través de estos relatos, la obra busca "humanizar el problema y dimensionar el impacto que tuvo en toda una generación".

Las entradas para la presentación del 12 de marzo, que contará con un coloquio previo, podrán adquirirse en el cine Zelai Arizti por un precio de tres euros y se pondrán a la venta este viernes en el horario de taquilla habitual del cine, de jueves a lunes, a partir de las 18.30 horas.