Donostia Kirola entrega 82 Urrezko Kirol Txartelas a deportistas de la ciudad que han destacado en competiciones

SAN SEBASTIÁN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Deportes de San Sebastián Donostia Kirola ha entregado 82 Urrezko Kirol Txartelas en la edición más numerosa y con un 67% de representación femenina. Este galardón reconoce a deportistas de la ciudad que han destacado por sus resultados en competiciones estatales e internacionales.

El salón de Plenos del Consistorio de San Sebastián ha acogido una nueva edición de la Urrezko Kirol Txartela. Del total de distinciones, 77 han sido para deportistas individuales que han logrado subir al podio en Campeonatos de España o han participado en Campeonatos de Europa o del Mundo.

Además, se han premiado cinco equipos que han conseguido el título de campeones de España o de la Copa, o han finalizado en primera posición en la liga de la máxima categoría de su modalidad. El reconocimiento incluye el abono gratuito a la Kirol Txartela durante todo 2026, lo que permitirá que más de 150 deportistas puedan beneficiarse de este acceso gratuito a las instalaciones deportivas municipales.

La edición de este año ha puesto de manifiesto "la diversidad y amplitud del deporte donostiarra, con éxitos en 27 modalidades deportivas", han destacado desde Donostia Kirola.

Un año más, destaca la presencia mayoritaria de mujeres, que representan "el 67% de las personas galardonadas entre deportistas individuales y equipos". Entre los equipos premiados figuran tres campeones de liga en sus respectivas modalidades: Super Amara Bera Bera, CHH Txuri Urdin y Donostia Arraun Lagunak.

El concejal donostiarra de Deportes, Iñaki Gabarain, ha subrayado que "este 67% de representación femenina es la prueba de que el deporte femenino en Donostia está viviendo un momento histórico", con mujeres "liderando, inspirando y demostrando que la igualdad también se construye desde el deporte".

En cuanto al deporte adaptado, en esta edición han sido reconocidos 22 deportistas pertenecientes a ocho modalidades diferentes. Gabarain ha destacado que la Urrezko Kirol Txartela es "un reconocimiento al esfuerzo, al compromiso y al talento de nuestros deportistas", pero también "reflejo de la fortaleza del deporte donostiarra en su conjunto".