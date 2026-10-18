Los dos detenidos en Irun acusados de terrorismo permanecen en Comisaría a la espera de su traslado a la AN

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SAN SEBASTIÁN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas, un hombre y una mujer, que fueron detenidas este pasado sábado en Irun (Gipuzkoa) acusadas de un supuesto delito de terrorismo, después de que el pasado mes les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos, continúan en dependencias de la Ertzaintza, a la espera de ser trasladas a la Audiencia Nacional.

Los dos arrestados formarían parte de un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Según el Departamento vasco de Seguridad, el pasado 26 de septiembre, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), la Ertzaintza identificó a tres personas que portaban diverso material "muy sensible" y de las que ya tenía "antecedentes relevantes". Uno de ellos, de origen irlandés, estaría o habría estado vinculado con el IRA, según las fuentes consultadas por Europa Press

Entre el material, se les requisó información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

La Policía Vasca inició una investigación y, como consecuencia, abrió los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional, debido a que los hechos podían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo.

Con posterioridad, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza ha avanzado en la investigación, durante la que se ha mantenido diversos encuentros con las autoridades judiciales de la Audiencia Nacional para posibilitar las actuaciones de los agentes.

DETENCIÓN

En los últimos días, la investigación y los contactos con la Audiencia Nacional se han intensificado, de forma que, este pasado sábado, dos de las personas investigadas se personaron en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, donde fueron detenidas. Los arrestados son hombre de 34 años y una mujer de 22, investigados por un presunto delito de terrorismo.

Tras la toma de declaración de ambos y la realización de las diligencias de investigación oportunas, los dos detenidos pasarán a disposición de la Audiencia Nacional, presumiblemente, a lo largo de la jornada de este domingo. La Policía vasca mantiene abierta la investigación.