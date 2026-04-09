Dos exmonjas de Belorado aseguran que cuidaron "fenomenal" a las religiosas mayores y no se apropiaron de su dinero

Exmonjas de Belorado declaran ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, acompañadas de su abogada, Norma Riaño - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos exmonjas clarisas del monasterio de Belorado (Burgos) Sor Sión y Sor Israel, que han sido citadas a declarar como investigadas este jueves ante el Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, han asegurado a la entrada del Palacio de Justicia que cuidaron "fenomenal" de las religiosas mayores que fueron trasladadas al convento de Orduña, y han negado que se apropiaran de su dinero.

A ocho exmonjas se les investiga por supuesto trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal. El 18 de diciembre, la Guardia Civil, que realizaba labores de apoyo a la comitiva judicial, se trasladó al convento de Orduña (Bizkaia), donde al parecer se encontraban cinco religiosas de entre 87 y 101 años en condiciones degradantes. Estas fueron trasladadas al Hospital de Basurto para someterse a una revisión médica.

Este jueves por la mañana, dos de las investigadas han acudido al tribunal bilbaíno, acompañadas de su abogada, Norma Riaño. Sor Sión ha explicado a los periodistas que su pretensión es que se esclarezca la verdad y ha señalado que han acudido ante la autoridad judicial porque se les ha citado al haber diligencias nuevas, con el fin de ampliar su testimonio.

Preguntadas por si se produjo esa administración desleal, coacciones y trato vejatorio con las religiosas mayores por los que se les investiga, la exmonja lo ha negado y también que se hubieran apropiado de su dinero. De hecho, ha asegurado que las cuidaron "fenomenal". "Y siempre lo seguiríamos haciendo si nos lo permitieran", ha subrayado.

Por ello, ha dicho que desconoce la razón de esta 'persecución' contra ellas. "Eso nos lo tendría que decir la jueza", ha destacado, para asegurar que comparecen "tranquilas" ante la magistrada porque tienen "la conciencia muy tranquila" y acuden para "defender la verdad". También ha negado que las monjas mayores convivieran con gatos.

En primer lugar, estaba previsto que declarara una testigo propuesta por la abogada de las religiosas investigadas, para posteriormente hacerlo Sor Sión y Sor Israel.