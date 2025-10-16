Dos policías locales heridos tras chocar un autobús, un turismo y un vehículo de la Guardia Urbana en Vitoria

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos policías locales de Vitoria-Gasteiz han tenido que ser trasladados este miércoles a un centro hospitalario, uno de ellos de urgencia, tras colisionar un autobús, un turismo y un vehículo de la Guardia Urbana en la capital alavesa. Los agentes han tenido que ser desencarcelados por los Bomberos.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, al menos dos policías han resultado heridos tras el choque entre tres vehículos en la calle Álava de Vitoria-Gasteiz, a la altura del portal número 33, alrededor de las 13.45 horas.

Al lugar se han desplazado tres ambulancias y dotaciones de Bomberos, que han desencarcelado a los dos agentes de la Guardia Urbana. Al parecer uno de ellos estaría herido grave, y ambos han sido trasladados al hospital.

La colisión múltiple entre el autobús y los dos coches ha provocado cortes de circulación en la calle Álava que afectan a la línea 8 de Tuvisa y al BEI. Las afecciones al tráfico han sido importantes en los accesos a la rotonda de portal de Lasarte.