Dotan con 3 millones las ayudas para desarrollo sostenible de zonas pesqueras de Euskadi

VITORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas para el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras de Euskadi de este año, con una dotación total que asciende a 3 millones de euros, cofinanciados por el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura) y los Presupuestos vascos, distribuidos entre 2025 y 2026. Las inversiones deberán iniciarse este año y se admitirán solicitudes presentadas desde el pasado 2 de enero.

Estas ayudas tienen como objetivo apoyar tanto los proyectos del sector pesquero que estén dirigidos a diversificar su actividad como para los que estén enmarcados en el ámbito de la economía azul. La convocatoria la realiza el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, y se encuadra en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

"Estas ayudas son una palanca para impulsar el desarrollo sostenible de los pueblos costeros de nuestro país. Una medida que sirve para revitalizar estas localidades, invirtiendo en innovación, empleo y diversificación del sector pesquero", ha asegurado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo.

TRES GRANDES LÍNEAS

Las ayudas se dividen en tres grandes líneas. Por un lado, las destinadas a inversiones productivas, que están dirigidas a la creación, puesta en marcha y funcionamiento inicial de nuevas empresas y líneas de negocio, con la prioridad de iniciativas que diversifiquen la actividad del sector pesquero, así como, preferentemente, las dirigidas al impulso y crecimiento de la economía azul de los municipios pesqueros.

Por otro lado, están las destinadas a creación de empleo. Esta línea está dirigida a la contratación de personal en actividades de diversificación del sector pesquero o vinculadas a la economía azul y fomento del trabajo autónomo.

Por último, se encuentran las ayudas destinadas a inversiones no productivas. Estas engloban actividades que no supongan el inicio o el desarrollo de una actividad económica, tales como estudios científicos, campañas para promover el consume de pescad, divulgación y puesta en valor del patrimonio marítimo pesquero, formación, eficiencia energética, transición digital, entre otros.

Los proyectos deberán desarrollarse en los municipios pesqueros incluidos en la estrategia EDLP gestionada por el GALP Itsas Garapen Elkartea que son: Bermeo, Mundaka, Ondarroa, Getaria, Mutriku, Berriatua, Elantxobe, Orio, Hondarribia, Pasaia, Zumaia, Lekeitio, Lemoiz, Zierbena, Santurtzi, Plentzia y el puerto pesquero de San Sebastián.