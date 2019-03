Duran i Lleida votará al PNV en las europeas y alaba "la actitud ejemplar" de Urkullu en el conflicto catalán

Publicado 28/03/2019 10:17:27 CET

Dice que Units buscará grupos de apoyo a los jeltzales de cara a los comicios al Parlamento de la UE

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera líder de Unió Democrática de Catalunya (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida ha asegurado que, en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, votará al PNV porque es "fan" y tiene "pasión" por él, y ha afirmado que Units, el partido en el que ahora milita, pide el respaldo para los jeltzales por parte del "catalanismo político de siempre".

Además, cree lógico que la formación vasca no vaya en coalición con el PDeCAT por "la radicalización" del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y después de que haya "cuestionado" al lehendakari, Iñigo Urkullu, que mantuvo una "actitud ejemplar" en el conflicto catalán y en su testimonio ante el Tribunal Supremo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Duran i Lleida ha recordado que ahora es militante de base de Units, "que recoge en buena medida lo que fue Unió", pero, si no, su partido sería el PNV.

Además, ha dicho que cree que "es muy lógico" que la formación jeltzale no vaya a las europeas con el PDeCAT porque "la radicalización" del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, "seguramente no es compartida" por los jeltzales.

"Pero, además, Puigdemont cuestionó el testimonio de Urkullu ante el Tribunal Supremo, que fue ejemplar, como fue ejemplar su actitud para intentar conciliar las posiciones en los días previos a la Declaración Unilateral de Independencia", ha manifestado.

Por ello, ha recordado que Units ha dicho que, "en la medida en que no existe una candidatura propia, el catalanismo político de siempre vote al PNV e intente grupos para crear una pequeña plataforma de apoyo en Cataluña de voto al PNV". "Es el que más se aproxima, tanto a nuestra visión de España como del Estado y de la UE, y cuál es el futuro de uno y otro", ha indicado.

SOLUCIÓN CATALUÑA

El expresidente de UDC cree que la solución para Cataluña "no será fácil" ni se producirá "en breve" y que no será "factible" que se produzca a través de un referéndum de independencia. "Debería acabar con una propuesta política que fuera sometida a consulta entre la ciudadanía de Cataluña y que deberá ser contextualizada en la Constitución o través de una vía de posible reforma de la misma", ha indicado.

A su juicio, hay que saber, "a la hora de la negociación, cuáles son las líneas rojas de ambas partes negociadoras, y es evidente" que la de un referéndum de independencia "no será una línea que traspasen ni el Gobierno de Sánchez ni un hipotético Gobierno de otro color político, y mucho menos todavía un posible Gobierno de derechas de coalición". "No veo otra solución que no sea política", ha apuntado.

Josep Antoni Duran i Lleida ha afirmado que éste es un "conflicto de envergadura que requiere estadistas", y él no es "capaz de verlos" en la actualidad. "Alguien tendrá que tenerla, porque esto no puede eternizarse y alguna solución habrá que darle", ha añadido.