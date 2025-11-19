Durangoko Azoka ofrecerá más de 1.000 novedades culturales, 273 actos y 285 puestos

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durangoko Azoka ofrecerá del 5 al 8 de diciembre más de 1.000 novedades culturales, 273 actos y 285 puestos, según recoge la programación de su 60 edición, presentada este miércoles en el Museo de Durango (Bizkaia), espacio que, precisamente, acogerá el nuevo espacio 'Atartea'.

En la presentación han estado presentes todas las personas responsables encargadas de confeccionar esta programación: Beñat Gaztelurrutia (Gerediaga), Gotzon Barandiaran (Ahotsenea), Irati Agorria (Irudienea), Diana Franco (Kabia), Itxasne Arabiourrutia (Saguganbara), Maider Larrañaga (Szenatokia), Aitor Agiriano (Azoka Telebista) y Garazi Arrizabalaga (Durangoko Museoa).

Entre todos han explicado las principales novedades de esta edición y las características de la programación de cada plaza cultural. "Se dice rápido, pero detrás de estas seis décadas se esconde un trabajo inmenso", ha subrayado Beñat Gaztelurrutia, coordinador de Durangoko Azoka.

"En vez de caer en la nostalgia, hoy reivindicamos con orgullo el recorrido realizado por Durangoko Azoka y abrazamos con optimismo los retos que tenemos ante nosotros. Por todo ello, en estas últimas semanas de preparativos, estamos más deseosos que nunca de abrir nuestras puertas", ha manifestado.

Se colocarán 285 puestos dentro de Landako, de 175 participantes, y en total habrá 1.026 novedades culturales. De ellas, 694 serán libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 productos de otros formatos: fanzines, audiolibros, podcast, etc. Para dar a conocer todos estos trabajos, se han programado 273 actos.

"La cultura vasca se está adaptando a las nuevas expresiones culturales y a las corrientes modernas, y a su vez, Durangoko Azoka quiere seguir apoyando con su trabajo toda la producción cultural en euskera, para que este Festival de la Cultura que tenemos entre manos sea lo más plural y colorido posible", ha añadido Gaztelurrutia.

NOVEDADES PRINCIPALES

Junto con su 60 aniversario, Durangoko Azoka quiere dar a conocer varias novedades que tendrá esta edición especial, pero que como muchas otras, "han llegado para quedarse". Por ello, este año se organizarán dos nuevos espacios: Berbagailua (Podcasten Plaza) y Atartea (Arte Ederren Plaza).

Del mismo modo, este año se volverá a realizar una apuesta por alargar la programación y, por lo tanto, esta continuará una vez cerradas las puertas de la feria. Por un lado, estarán los conciertos nocturnos en Plateruena: el 5 Lukiek y Ezezez, y el 6 Mirua y Naxker.

Además, el mismo dia 6 habrá un recital de Behe Banda y un espectáculo nocturno a cargo de la compañía bostOK; el 7 se ofrecerá también un pase del espectáculo del laboratorio Formol, así como el acto para homenajear a Bittor Kapanaga, y se proyectará la película Gaua, con la presencia de su director, Paul Urkijo. Se podrá consultar todo el programa en la web: durangokoazoka.eus.