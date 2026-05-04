Eba Blanco (EA) agradece a Garaikoetxea "todo lo que ha dado al partido y a Euskal Herria"

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de EA, Eba Blanco, ha lamentado el fallecimiento este lunes en Pamplona del exlehendakari y fundador de Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea, al que ha agradecido "todo lo que ha dado al partido y a Euskal Herria".

Carlos Garaikoetxea, lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca en las legislaturas de 1980 y 1984, ha fallecido a los 87 años de edad a causa de un infarto.

A través de las redes sociales, Blanco ha trasladado su pésame a la familia, y a las personas más allegadas de Garaikoetxea y ha destacado la "enorme pérdida" que su fallecimiento supone para Eusko Alkartasuna, para mostrar, en nombre de EA, su "agradecimiento personal y político por todo lo que ha dado al partido y a Euskal Herria". "Garaikoetxea eterno", concluye su mensaje.