El EBB del PNV reconoce el "incansable trabajo" por Euskadi de Garaikoetxea, que puso "los cimientos" del autogobierno

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV ha lamentado el fallecimiento este lunes, a los 87 años de edad, del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, al que ha agradecido su "incansable trabajo" por Euskadi y ha destacado que puso "los cimientos" de las instituciones y autogobierno vasco.

En una declaración a la que ha dado lectura el presidente del EBB, Aitor Esteban, el máximo órgano ejecutivo nacional del PNV asegura acoger "con dolor y pesar" el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, y traslada, "en nombre de toda la familia jeltzale", su cariño y cercanía a su entorno más cercano y a sus allegados.

En el texto, el EBB destaca que "la figura de Carlos Garaikoetxea forma parte de nuestra historia" y recuerda que presidió el Euzkadi Buru Batzar entre 1977 y 1980. Ese año, añade, "se convirtió en el primer Lehendakari tras la dictadura con la victoria de EAJ-PNV en las primeras elecciones al Parlamento Vasco".

"En un momento decisivo, tras la aprobación del Estatuto de Gernika, lideró el Gobierno Vasco que puso los cimientos de nuestras instituciones y del autogobierno vasco, que hoy es sinónimo de bienestar", destaca.

Además, ha subrayado, lo hizo en "un clima político complicado, con el terrorismo de ETA golpeando al país y en una situación económica e industrial adversa" y ha reconocido "su incansable trabajo por Euzkadi". "Agur eta ohore Garaikoetxea Lehendakaria!', concluye.