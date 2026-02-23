El EBB del PNV se reúne en Iparralde donde afronta las elecciones municipales con la promoción del euskera como reto

Publicado: lunes, 23 febrero 2026 18:41
BILBAO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV se ha reunido este lunes en Biderte, en Iparralde, donde afronta "con fuerza y determinación" las próximas elecciones municipales para "seguir siendo un instrumento útil" al servicio de la ciudadanía, y con los objetivos de promover el euskera, así como iniciativas de colaboración para hacer "más pueblo y más nación" vasca, según ha informado en un comunicado la formación jeltzale.

Francia celebra los próximos comicios municipales a doble vuelta el 15 y el 22 de marzo de 2026, y el PNV, que concurre en Iparralde con las siglas del PNB, ha asegurado que está "preparado" para proponer "soluciones y dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía" vasca en un momento de "crisis profunda" en el Estado francés.

Las prioridades que se marca la formación jeltzale de cara a estas elecciones son, según ha destacado, "la promoción del euskera, el desarrollo de iniciativas de cooperación para ser más pueblo y más nación, el impulso de un modelo de economía regenerativa y la implementación de una política de vivienda equilibrada y responsable".

El PNV ha subrayado que este proceso electoral se produce "en un momento en el que la política en Francia vive una profunda crisis de prestigio y confianza con los continuos cambios de primer ministro y Ejecutivo".

"130 AÑOS EN DEFENSA DEL NACIONALISMO VASCO"

"Frente a ello, EAJ-PNV ofrece una forma de hacer que avalan sus 130 años de recorrido en defensa del nacionalismo vasco y del bienestar de su ciudadanía", ha añadido.

La reunión del EBB en Iparralde coincide, además, con el 41 aniversario del fallecimiento de Piarres Lafitte, euskaltzale y precursor del nacionalismo vasco, a quien "la cultura vasca a este lado de la muga debe tanto", tal como ha asegurado el líder jeltzale, Aitor Esteban.

