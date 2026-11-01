Echeverría (PP) afirma que la Universidad Pública Vasca "oprime con el sectarismo abertzale de extrema izquierda"

Echeverría y Landaburu junto a jóvenes de Nuevas Generaciones en San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha advertido que la Universidad Pública Vasca "oprime a los estudiantes y a los profesores con el sectarismo abertzale de extrema izquierda". En este sentido, ha criticado la "obsesión" del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, "de EH Bildu", que "prima la ideología abertzale a la calidad" educativa.

En un acto en el campus de la EHU en San Sebastián, Echeverría, acompañado del vicepresidente nacional de Nuevas Generaciones, Antonio Landaburu, y de otros jóvenes de Nuevas Generaciones, ha mostrado sus "condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Además, ha reivindicado que "los intereses de los guipuzcoanos no son las competencias", sino "la vivienda,la seguridad, la inmigración, el coste de la vida y también la educación" y, a su juicio, el PP "es el único partido que ofrece una alternativa en estos temas frente a lo que lleva cuatro años votándose en el Congreso de los Diputados por PNV, PSOE y EH Bildu, que han formado un bloque".

Jon Echeverría ha defendido que el PP "ofrece una alternativa para mejorar todos estos problemas que constituyen la auténtica preocupación de los ciudadanos de Gipuzkoa", y ha incidido en que "uno de cada cuatro jóvenes vascos se marcha de Euskadi nada más terminar la carrera". "Tenemos una fuga de talento gigantesca", ha subrayado.

Para el candidato del PP, estos jóvenes se marchan "a Andalucía, a Madrid, en magnitudes cada vez más grandes, que se dirían inimaginables hace unos años", porque "no solo nos han quitado las oportunidades, sino que nos han quitado una buena educación".

En este sentido, ha denunciado que, aunque "Euskadi gasta más que ninguna comunidad de España en Educación, tiene los peores resultados educativos en educación según el informe PISA", y la Universidad Pública Vasca (EHU) "oprime a los estudiantes, oprime a los profesores con el sectarismo abertzale de extrema izquierda".

"Aquí la EHU ha puesto ceros a colegios castellanoparlantes y se ha resistido a cumplir las órdenes de la justicia. Ha permitido que grupos violentos ejerzan la violencia, que cuelguen pancartas, que pongan pintadas sin que se haya sancionado absolutamente a nadie" a lo que ha añadido que, además, este centro universitario "se ha negado a proteger a los profesores que han sido coaccionados y amenazados por estos grupos violentos, como los 40 profesores que denunciaron la violencia en Vitoria o como el profesor Carlos Martínez Gorriarán".

Asimismo, ha señalado que la EHU "ha roto su acuerdo con CAF con el perjuicio de todos los estudiantes por una obsesión antisemita". Para Echeverría, "todos estos problemas que oprimen, que perjudican la calidad educativa se han impuesto por una obsesión de un rector de Bildu" y por "un equipo que prima la ideología abertzale a la calidad de la educación".

LA EXCELENCIA EN EL MODELO UNIVERSITARIO

Frente a esto, ha defendido que en las elecciones generales del 29 de noviembre la ciudadanía tiene "la oportunidad de establecer un modelo universitario que prime la excelencia, que prime el mérito y que prime la convivencia en paz" frente a "un modelo que lleva cuatro años votando las mismas leyes, las mismas medidas en el Congreso de los Diputados PNV, PSOE y Bildu".

Por su parte, Landaburu ha recordado a la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente de Urda, "una figura que representó lo que es bien, la unión de los puentes, aquellos que quiere construir Alberto Núñez Feijóo, derribando todos esos muros que ha creado el Sanchismo durante todos estos años".

Asimismo, ha subrayado que en Euskadi "la única manera de evitar que Pedro Sánchez siga en el Gobierno es votar al PP", y ha advertido de que, cuando metes la papeleta de PNV, Bildu o del PSOE en las urnas, "todas van dedicadas a lo mismo, al Sanchismo".

"Lo hemos visto bien esta legislatura", ha sostenido. Así, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha mantenido gracias al PNV en Moncloa" y también "ha podido sacar leyes como la de vivienda que tanto está afectando a los jóvenes españoles".

"CULTURA DEL ESFUERZO"

Por otro lado, ha subrayado que Jon Echeverría es "ejemplo de la cultura del esfuerzo que Núñez Feijóo expandir por toda España". "Que esforzarse vuelva a merecer la pena en España, en nuestro país y que realmente dejemos a un lado a todos estos jetas que durante todos estos años se han estado aprovechando de las políticas sanchistas", ha señalao.

Según ha resaltado, "en el País Vasco se está invirtiendo el doble que en el resto de España en educación y los resultados escolares pues son pésimos y eso tiene que cambiar, tiene que cambiar con unas medidas serias, productivas y realmente eficaces y todo esto que es lo que propone el Núñez Feijóo con su contrato por España".

Finalmente, ha abogado por "abandonar la radicalidad" que, a su juicio, existe en la EHU y en el resto del país, "esa crispación y esos muros que ha intentado levantar Pedro Sánchez", con "la verdad, con rigor, con seriedad, con experiencia y con gestión y eso solamente lo puede hacer el Partido Popular".