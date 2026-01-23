EDA Drinks & Wine Campus inicia la construcción de su sedes de Laguardia (Álava)

Las instituciones promotoras del proyecto han asistido al acto de inicio de las obras de la sede de Laguardia - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de formación en vino y bebidas EDA Drinks & Wine Campus de Basque Culinary Center, impulsado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, ha iniciado este viernes una nueva etapa con el comienzo de la construcción de su sede en Laguardia, a la que próximamente se sumará el inicio de los trabajos de las instalaciones proyectadas en Vitoria-Gasteiz.

El acto de inicio de las obras se ha celebrado en Laguardia, con la participación de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo; el diputado General de Álava, Ramiro González, y el director general de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, según han informado los promotores del proyecto en un comunicado.

El acto también ha contado con la presencia de representantes de bodegas de Rioja Alavesa, así como de diversas asociaciones y entidades vinculadas al ámbito vitivinícola. La colocación de la primera piedra se ha llevado a cabo en la parcela que acogerá la sede de Laguardia del proyecto EDA Drinks & Wine Campus, un espacio concebido para impulsar el talento, la excelencia y la conexión entre el mundo académico y el sector productivo.

El edificio de Laguardia, de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, contará con tres laboratorios, cuatro talleres, una sala sensorial, una incubadora y seis salas para emprendedores, así como con una planta piloto centrada en vinificación y un wine bar experimental.

El proyecto ya se encuentra en plena actividad, con diversos programas formativos e iniciativas actualmente en marcha. Está previsto que las obras concluyan en otoño de 2027 y que los edificios acojan a su primer alumnado al inicio del curso académico 2027- 2028.

La construcción de las dos sedes, en Vitoria-Gasteiz y Laguardia, se desarrollará de manera simultánea, y se celebrará un acto de primera piedra en la capital alavesa próximamente.

En el caso de las instalaciones de la localidad de Rioja Alavesa, la primera piedra ha estado representada por un libro de firmas en el que los y las asistentes han expresado sus deseos, pensamientos y reflexiones sobre este proyecto, que nace con vocación internacional y de apertura para todo el conjunto del sector. El libro ha sido enterrado en la parcela junto con una botella de vino de la última añada que entregó la tierra sobre la que se alzará el edificio.

Durante su intervención, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha destacado que el Gobierno Vasco seguirá tomando decisiones para hacer frente a las dificultades en las que se encuentra el sector, "llevando a Europa" la voz del sector y reclamando una Política Agrícola Común (PAC) vasca "reforzada y descentralizada".

Además, ha indicado que el futuro del sector agroalimentario de Euskadi "pasa por la excelencia y la innovación". El Gobierno Vasco ha afirmado que desde EDA Laguardia "saldrán las personas que liderarán la transformación del sector del vino en Euskadi", y que estas personas "desarrollarán nuevos productos, servicios y modelos de negocio".

"Aquí se generará el conocimiento que permitirá a nuestro sector ganar competitividad en un momento de gran exigencia, o abrir nuevos mercados", ha añadido.

Por su parte, el diputado general de Álava ha manifestado que con estas obras se construye "más que un edificio". "Levantamos un símbolo de proyección cultural y conocimiento para Rioja Alavesa; EDA es la forma contemporánea de evolucionar lo que ya somos: una comarca con identidad propia, con una relación íntima entre paisaje, cultura y modo de vida", ha señalado.

González ha afirmado que el diseño de la sede "expresa bien el propósito del proyecto: proyectar nuestra singularidad sin diluirla, reforzar la identidad local y asegurar que el conocimiento y el futuro del vino sigan ligados a quien lo ha hecho posible durante generaciones".

El director general de Basque Culinary Center ha explicado que el inicio de estos trabajos "supone un hito estratégico para Basque Culinary Center y para el conjunto del sector de las bebidas y el vino". En este sentido, ha manifestado que este proyecto "nace con la vocación de convertirse en un referente internacional en formación, investigación, innovación y emprendimiento, conectando conocimiento, territorio y el sector del vino y las bebidas".

OBJETIVOS

EDA Drinks & Wine Campus es una iniciativa desarrollada por Basque Culinary Center y promovida por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, a la que se ha incorporado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Este centro tendrá como misión promover el desarrollo económico y social sostenibles a través de las bebidas y el vino y, para ello, buscará atraer talento, ofrecer formación universitaria y másteres especializados desde Facultad de Ciencias Gastronómicas de Basque Culinary Center.

Además, trabajará para potenciar el emprendimiento y la innovación, y para desarrollar líneas de investigación enfocadas a la transferencia de conocimiento al sector con una proyección internacional.