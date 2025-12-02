El edificio Arkoak de La Bretxa en San Sebastián luce fotografías históricas a gran tamaño del antiguo mercado

La concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide - FOMENTO SAN SEBASTIÁN

El edificio Arkoak de La Bretxa en San Sebastián luce, tras su remodelación, en los arcos de su fachada fotografías históricas a gran tamaño del antiguo mercado cedicdas por Kutxa Fundazioa Fototeka.

La edil donostiarra de Economía y Empleo local, Ane Oyarbide, ha explicado, en la presentación de la nueva fachada de Arkoak, que la renovación de La Bretxa "continúa dando pasos decisivos". Además, ha destacado que, "con la finalización de los trabajos para restaurar la fachada, el edificio Arkoak recupera presencia en la plaza y ofrece una imagen más cuidada y coherente con su valor patrimonial".

Oyarbide ha presentado las fotografías de gran tamaño que visten desde este martes los arcos de la fachada de Arkoak, "un guiño especial a la historia del mercado con una muestra de imágenes históricas cedidas por Kutxa Fundazioa Fototeka".

Según ha explicado, "el contrato de obra se firmó el 14 de enero de 2025 y los trabajos arrancaron el 23 de enero, inicialmente ligados a la instalación de la marquesina prevista en esta fachada". "Tras descartarse ese elemento en marzo, el proyecto se revisó para convertir la actuación en una fachada vista, adaptando materiales y soluciones técnicas a la nueva configuración", ha explicado.

La intervención se ha desarrollado en dos fases y un presupuesto final, IVA incluido, de 545.010,70 euros. "La eliminación de la marquesina ha supuesto un ahorro de más de 300.000 euros", ha apuntado Ane Oyarbide, que además ha detallado que "el proyecto ha incorporado distintos trabajos para reforzar la estabilidad, protección y durabilidad de la fachada".

"Durante las labores de limpieza se detectó un deterioro mayor del previsto en los pilares y capiteles de la planta baja, lo que obligó a retirar los elementos dañados, sanear la estructura y sustituir las piezas afectadas por nuevas piezas de cantería, recuperando la imagen original del conjunto", ha puntualizado.

También ha indicado que "se revisó la solución prevista para los huecos de fachada y se optó por una alternativa más adecuada: incorporar carpinterías similares a las del resto del edificio", lo cual "garantiza la estanqueidad del edificio, evita filtraciones y protege los elementos de piedra frente a la humedad y el paso del tiempo".

Oyarbide ha señalado que, "aprovechando la nueva transparencia de las cristaleras", Fomento de San Sebastián, qeu gestiona La Bretxa desde el pasado año, ha llevado a cabo una "pequeña exposición permanente con imágenes históricas de La Bretxa".

Por último, ha indicado que el proyecto de La Bretxa entra ya "en su fase definitiva", con la próxima licitación de las obras del edificio de Pescadería, con "una inversión cercana a los 12 millones de euros" y cuya reapertura está prevista para el próximo otoño.