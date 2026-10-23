Editan un diccionario en euskera, árabe y amazige para acercar el euskera a nuevos hablantes

Nuevo diccionario en euskera - DFA

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava y el Consejo de Euskalgintza de Aiaraldea han elaborado un diccionario trilingüe en euskera, árabe y amazige, con el objetivo de ofrecer a personas de diferentes orígenes lingüísticos y culturales oportunidades para acercarse al euskera, promover un primer contacto positivo con la lengua y facilitar su presencia en los espacios de la vida cotidiana.

Su presentación será el próximo lunes, a las 18.00 horas, en el Izaskun Arrue Kulturgunea de Vitoria-Gasteiz, dentro de la metodología 'ZUBI' y como parte de los materiales desarrollados en el marco de esta iniciativa.

La institución foral ha explicado que el proyecto tiene su punto de partida en las experiencias desarrolladas durante los últimos años en Aiaraldea. El Consejo de Euskalgintza de Aiaraldea, a partir de la colaboración entre asociaciones y agentes de la comarca, ha trabajado en distintas fórmulas para vincular la promoción del euskera con la interculturalidad.

Sobre la base de este trabajo, la Diputación Foral de Álava y el Consejo de Euskalgintza han desarrollado una vía de colaboración en la que han participado los servicios forales de Euskera e Interculturalidad.

Según ha trasladado, la metodología 'ZUBI' tiene en cuenta la realidad sociolingüística actual de Álava. Cada vez conviven en el territorio más orígenes, culturas y lenguas, y esta diversidad genera nuevos retos y oportunidades a la hora de promover el uso del euskera. En este contexto, la iniciativa entiende el euskera como "una lengua puente para construir relaciones entre personas y comunidades", así como "una herramienta para conocerse, participar y reforzar la convivencia".

Entre los recursos presentados, se encuentra un único diccionario en euskera, árabe y amazige. Este material pretende facilitar a las personas hablantes de estas lenguas un primer acercamiento al euskera, ampliando sus posibilidades de comunicación en situaciones cotidianas y contribuyendo a generar confianza en torno a la lengua.

Además del diccionario, la metodología 'ZUBI' incluye materiales audiovisuales y otros recursos. Con ellos, se busca fomentar la presencia del euskera en los espacios cotidianos y ofrecer oportunidades para establecer una relación positiva con la lengua.

Estos materiales se integran dentro de una metodología que trabaja cómo y con qué finalidad deben utilizarse los recursos. El objetivo no es únicamente dar a conocer palabras o expresiones en euskera, sino "fomentar la cercanía hacia la lengua y ayudar a construir la confianza necesaria para utilizarla".

La iniciativa presta especial atención a los procesos de acogida, los entornos educativos, las asociaciones y las relaciones cotidianas dentro de la comunidad. En estos espacios, un primer contacto positivo con el euskera puede generar nuevas oportunidades para conocer y utilizar la lengua.

INTERCULTURALIDAD

Una de las características de la metodología 'ZUBI' es que aborda la promoción del euskera y la interculturalidad desde una perspectiva conjunta. Para ello, los servicios de Euskera e Interculturalidad de la Diputación Foral de Álava han participado en el proyecto junto con el Consejo de Euskalgintza de Aiaraldea.

La metodología entiende la interculturalidad como "una relación basada en la reciprocidad", más que como un proceso de integración en una única dirección. Desde esta perspectiva, el euskera puede desempeñar un papel importante para facilitar las relaciones entre personas, crear vínculos entre comunidades y contribuir a la cohesión social.

Durante la presentación del 26 de octubre se darán a conocer las principales características de la metodología 'ZUBI' y los materiales creados en su marco, tomando como punto de partida las experiencias desarrolladas en Aiaraldea.