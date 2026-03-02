Educación impulsa en Santurtzi un ciclo de FP "único en el Estado" para alumnos con necesidades educativas especiales

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco tiene en marcha en el Centro Integrado de Formación Profesional de Santurtzi (Bizkaia) un itinerario formativo flexible de Formación Profesional "único en el Estado", dirigido a alumnado con necesidades educativas especiales, que tiene como objetivo dotar a estos jóvenes de competencias profesionales acreditadas y mejorar de manera real su empleabilidad.

El programa, activo desde el curso 2024-2025, está dirigido actualmente a un grupo de nueve jóvenes (una chica y ocho chicos) cuyas necesidades no les permiten incorporarse a la modalidad ordinaria o adaptada y que cursan módulos del ciclo formativo de grado básico de Informática y Comunicaciones.

Se trata de un itinerario flexible diseñado específicamente para este alumnado, que combina formación técnica adaptada, acompañamiento especializado y prácticas en empresa para la obtención de certificaciones profesionales oficiales.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, acompañada de la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealday, del viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, y responsables del Departamento de educación, ha visitado este lunes el centro para conocer de primera mano el desarrollo de la iniciativa.

"Este proyecto demuestra el compromiso real del Departamento de Educación con las personas que más apoyo necesitan. No nos conformamos con la integración, apostamos por una educación plenamente inclusiva que impulse la cualificación y abra oportunidades reales de acceso al empleo. Hemos buscado alternativas a los itinerarios tradicionales para que quienes se formen en estos itinerarios adaptados puedan obtener una acreditación profesional oficial y construir un proyecto de vida autónomo", ha manifestado la consejera durante la visita.

También ha puesto en valor el trabajo compartido que sostiene el proyecto. "La colaboración entre las familias, el equipo docente, la dirección del centro y las asesorías de Berritzegune está siendo excepcional. En este proyecto hay alma, compromiso e ilusión", ha destacado.

ITINERARIO FLEXIBLE CON CERTIFICACIÓN OFICIAL

El programa formativo se articula mediante un recorrido progresivo en el que el alumnado va superando módulos y obteniendo certificaciones profesionales (grados B y C), que acreditan oficialmente las competencias adquiridas.

El grupo cuenta con un equipo docente especializado, profesorado técnico y personal de apoyo terapéutico, que adapta contenidos, metodologías y ritmos de aprendizaje a las necesidades individuales.

Además, el alumnado realizará prácticas en empresa, elemento clave para facilitar su inserción laboral.

Desde el Departamento de Educación y siguiendo la estrategia de FP Euskadi 2030, se está impulsando una oferta flexible adaptada para personas con necesidades educativas especiales, que incorporará más centros en los próximos cursos, reforzando así el compromiso con una Formación Profesional cada vez más inclusiva y adaptada a realidades diversas.

Actualmente, la FP Inicial en Euskadi cuenta con cerca de 6.000 estudiantes, de los cuales aproximadamente un 11% está matriculado en itinerarios adaptados y flexibles.

CENTRO INTEGRADO QUE GENERA TALENTO EN EUSKADI

Durante la visita, Begoña Pedrosa, junto con el equipo de Educación y acompañada por la directora del centro, Alejandra Martínez, ha recorrido las instalaciones del CIFP Santurtzi, uno de los centros integrados de Formación Profesional más grandes y consolidados de Euskadi, con cerca de 1.000 alumnos y 145 docentes.

"Centros así son fundamentales para generar talento en Euskadi. Aquí se forma a profesionales preparados para los sectores productivos del presente y del futuro", ha destacado la consejera.

Este Centro ofrece toda la tipología de la FP: ciclos de grado básico, medio y superior, cursos de especialización, formación para personas desempleadas y trabajadoras en activo, así como el servicio de evaluación y acreditación de competencias profesionales.

"Este carácter integral permite acompañar al alumnado desde los 15 años hasta la alta especialización, conectando formación, empresa y sectores estratégicos", ha explicado la directora del centro durante la visita.