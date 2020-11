Egibar urge a construir la nueva realidad sobre bases de justicia social, crecimiento económico, solidaridad y libertad

La Asamblea Territorial de Gipuzkoa elige un nuevo GBB que combina renovación y experiencia, con Joseba Egibar como presidente

SAN SEBASTIÁN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Territorial de Gipuzkoa ha elegido esta tarde a las y los burukides que integrarán el Gipuzko Buru Batzar del PNV durante los próximos cuatro años, ejecutiva que estará presidida por Joseba Egibar, que ha contado con el apoyo unánime de la Asamblea. Tras ser reelegido, Egibar ha urgido a construir la nueva realidad sobre bases de "justicia social, crecimiento económico, solidaridad y libertad".

Según ha informado el PNV, junto con el presidente, los apoderados de las asambleas municipales han elegido a catorce burukides. Se trata de una ejecutiva renovada, con experiencia, paritaria, euskaldun y con representación de todo el territorio.

Todos los burukides son euskaldunes y hay mayoría de mujeres (ocho de las quince personas que componen la Ejecutiva). Además, se ha producido una importante renovación, ya que nueve burukides se estrenan como integrantes de la Ejecutiva de EAJ-PNV en Gipuzkoa. Es un GBB conformado por personas de todas las edades, con una larga trayectoria y experiencia dentro del partido.

Al presidente del GBB, Joseba Egibar, se acompañan en la ejecutiva:

Itxaso Agirre Loiarte, Aitor Aldasoro Iturbe, Saioa Bandrés Moneo,

Irune Berasaluze Lazkano, Edurne Egaña Manterola, Idoia Elorza Gurrutxaga, Ion Jauregi Bereziartua, Lourdes Jauregiberri Goenaga,

Imanol Lasa Zeberio, Mikel Lete Txintxurreta, Gorka Ocio Larrañaga,

Olatz Peon Ormazabal, Arantza Rojo Gómez y Jon Andoni Urdangarin Urrutia.

En su intervención después de ser reelegido, Joseba Egibar se ha referido a los retos que afronta el nuevo Gipuzko Buru Batzar y ha incidido en que "urge construir la nueva realidad sobre bases sólidas de justicia social, crecimiento económico, solidaridad y libertad".

Tras constatar que "no vale de nada añorar la vieja normalidad porque no va volver", el presidente del GBB ha advertido de que "si no se adoptan las decisiones estratégicamente correctas, la crisis sanitaria, económica y social provocará un incremento de las desigualdades y de las brechas de todo tipo, y habrá riesgo de desorientación política".

En este contexto, ha incidido en que "el PNV, desde su dimensión y responsabilidad, está comprometido con este pueblo y con sus gentes, para que salgamos adelante en clave de desarrollo económico, justicia social y soberanía política, tres ejes tractores imprescindibles para la consecución de una Euskadi más justa y libre".

"En Euskadi, para el logro de un modelo de sociedad justo, resulta clave la apuesta inequívoca por las políticas públicas y la interdependencia entre la generación y distribución de la riqueza, porque eliminar las desigualdades provoca un efecto positivo, no solo en términos de justicia social, sino también de crecimiento económico", ha explicado.

En ese sentido, ha abogado por "una Euskadi solidaria donde prime el sentido comunitario que impida la expansión y consolidación del modelo individualista que provocan todas las crisis". Igualmente, ha defendido "un modelo de crecimiento y desarrollo económico que, además de generar empleo de calidad, aporte riqueza social para sostener el modelo de bienestar social".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, "para superar el miedo y la parálisis que provoca la incertidumbre que nos atenaza, es preciso también compartir y hacer realidad un nuevo estatus de autogobierno que permita a Euskadi y a sus instituciones marcar la dirección política y estratégica, y garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales de la ciudadanía vasca", ha concluido.

La Asamblea Territorial reunida este viernes en Miramón también ha elegido a los 25 representantes guipuzcoanos en la Asamblea Nacional, y a los tres integrantes del Tribunal Regional de Gipuzkoa; y ha realizado la votación para elegir al presidente y ocho burukides del EBB.

De esta forma, concluye el proceso electoral interno del Partido Nacionalista Vasco en Gipuzkoa. El proceso interno a nivel nacional finalizará con la Asamblea Nacional que, previsiblemente, se celebrará el 10 diciembre.