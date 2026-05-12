EH Bildu acusa a PSE y CCOO de tener en Euskadi sobre el euskera "la posición de PP-Vox" en otras comunidades bilingües

El Portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Hotel Ercilla, a 13 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha acusado este martes al PSE-EE y CCOO de mantener en Euskadi sobre el euskera la misma "posición de PP y Vox" en otras comunidades bilingües. Además, ha asegurado que los representantes de la formación soberanista están sentados "desde hace dos meses" en la mesa, a la espera de una reunión con el PNV para negociar "inter pares", es decir entre iguales, sobre los perfiles lingüísticos en las OPEs para las administraciones públicas vascas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano se ha referido, de esta forma, a la petición de reunión formal que la pasada semana realizaron los jeltzales a EH Bildu para hablar de la Ley de Empleo Público, que marca el perfil de euskera a exigir en la Administración. Ambas formaciones han presentado en el Parlamento Vasco sendas proposiciones de reforma, que están en tramitación.

Según ha subrayado, su formación "está sentada en la mesa desde hace dos meses". "El café está servido en la mesa y estamos esperando a que el PNV venga y tenga a bien sentarse en la mesa y negociar. Nosotros vamos a estar encantados y encantadas de tener una discusión y una negociación seria con el PNV", ha añadido.

En todo caso, ha dicho que ese proceso negociador debe ser "inter pares", es decir entre iguales, porque "el PNV tiene 27 parlamentarios, EH Bildu tiene 27 parlamentarios, el PNV ha registrado una proposición de ley, EH Bildu ha registrado otra proposición de ley y, por lo tanto, lo que exige la política parlamentaria, en base a una cultura política decente, es que ambas fuerzas políticas se sienten y negocien".

"Entonces, estamos esperando. Yo creo además que es posible esa negociación seria y es posible el acuerdo. Nosotros nos vamos a esmerar para que haya acuerdo y, de hecho, yo diría que el no acuerdo no es una opción en este caso. Estoy de acuerdo con el PNV en que el bloqueo no es una opción", ha subrayado.

LA ABSTENCIÓN "NO ES DE RECIBO"

Para Pello Otxandiano, "lo que no es de recibo es que el PNV interpele a EH Bildu públicamente casi exigiéndole una abstención". "Lo que está diciendo implícitamente es que, si EH Bildu no se abstiene en su propuesta, va a cargar las tintas contra EH Bildu acusándola de ser quien genera el bloqueo y eso no es aceptable", ha advertido.

Tras insistir en que hay dos proposiciones de Ley y "la opinión de los expertos manifestada en comisión", ha destacado que se debe hacer "una negociación seria, inter pares, con tranquilidad". "El café está servido. De hecho, el café ya se ha enfriado. Pues no pasa nada, haremos café otra vez. Entonces, cuando el PNV tenga a bien sentarse en la mesa, negociaremos", ha indicado.

A su juicio, si se tuviera "una cultura política suficiente" y se fuese "capaz de abordar este tipo de problemas retos de forma madura", sería posible ampliar el acuerdo a otras formaciones como PSE-EE o Sumar.

EL PSE Y EL EUSKERA

"Yo escucho al Partido Socialista en Cataluña, en Valencia, en las Islas Baleares, en Galicia, diciendo cosas que están muy lejos de las posiciones y las opiniones que hoy manifiesta el PSE-EE y, en concreto, Eneko Andueza. Y me parece una pena, porque hay quien está tratando de utilizar este tema con ánimo electoral, electoralista o con ánimo partidista", ha considerado.

A su juicio, las bases que EH Bildu propone "son muy razonables, de consenso respecto a los derechos lingüísticos, igualdad entre las dos lenguas oficiales y, después, pragmatismo y empatía con quien no sabe a euskera, porque esto tiene que ser un proceso gradual".

"Ahí nos podemos unir de acuerdo. Y yo escucho a CCOO en Valencia y digo 'pues si es la posición de EH Bildu aquí'. Y, paradójicamente, esta posición que mantienen tanto el PSE-EE y Comisiones aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, es la posición de PP y Vox fuera de aquí. ¿Podemos ser un país un poquito más normal y dejarnos un poco de algunas influencias que vienen del pasado?. ¿Y sobre todo dejar de lado intereses corporativistas y hacer un debate en base a lo que realmente interesa a la gente?", ha pteguntado.

Otxandiano ha señalado que "hay que regular el sistema de perfiles lingüísticos para acceder a la función pública". "Hay dos lenguas oficiales, y esto se puede hacer de forma que sea un amplio consenso entre diferentes formaciones políticas y diferentes tradiciones políticas", ha subrayado.

No obstante, ha dicho que, escuchando las declaraciones del PSE-EE, "es evidente que el acuerdo en estos momentos es harto difícil", a no ser que se "obre un milagro". "Nosotros creemos en la política, en hacer prevalecer el interés del país y en mirar a largo plazo. Ese va a ser nuestro intento con todas las partes, no solo con el PNV", ha remarcado.