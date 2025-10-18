EH Bildu anuncia que cortarán "todo tipo de relación con Israel" en los ayuntamientos y entidades que gobiernan

SAN SEBASTIÁN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha anunciado este sábado que corta "las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas y políticas con Israel" mientras "dure el genocidio" como "camino más efectivo para proteger a Palestina" en todos los ayuntamientos y entidades gobernados por el partido.

El anuncio lo ha realizado la alcaldesa de Bermeo, Nadia Nemeh, tras una reunión de alcaldes del partido celebrada en Arrasate (Gipuzkoa), donde ha explicado que "desde hoy mismo, comenzaremos analizando las relaciones y vínculos de estas administraciones con Israel y daremos los pasos oportunos para que esta decisión se implante en la mayor medida posible".

Nemeh ha explicado que el alto el fuego ha sido "una noticia positiva" pero que "hay que mirar con prudencia a la realidad y al futuro". EH Bildu da "la bienvenida al acuerdo, sin embargo, se desconoce la postura que va a adoptar Israel y si tiene o no voluntad de cumplir con el acuerdo", ha añadido.

"El genocidio se mantiene y eso no lo podemos olvidar en absoluto. La realidad del día a día no ha cambiado: miles de muertos y heridos, cientos de miles de desplazados, las escuelas, los hospitales, las universidades destruidas, la mayor parte del territorio destruido, hambre y enfermedades, la falta de servicios primarios, la necesidad y la negación de la ayuda humanitaria... Hasta que se terminen con estas situaciones estaremos ante un genocidio", ha defendido Nemeh.

Así, la alcaldesa de Bermeo ha anunciado que en su partido "lo tenemos claro: ahora, más que nunca, tenemos que seguir tejiendo la solidaridad. Tenemos que apoyar a Palestina, escuchar a Palestina y hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar a reconstruir y revitalizar Palestina y aislar a Israel", por lo que es el momento "de asumir compromisos".

Nemeh considera que Euskadi "ha sido ejemplo y vanguardia en el mundo" con respecto a la solidaridad con Palestina y que EH Bildu "en coherencia con las reivindicaciones de la sociedad vasca y sus valores, ha trabajado en esa dirección tanto en las instituciones como en las calles"

"EH Bildu no ha jugado la equidistancia ni lo hará en el futuro. Como hasta ahora, seguiremos mostrando nuestra solidaridad y apoyo y trabajando por Palestina en todas las instituciones donde estemos representandos. En ese punto situamos la decisión que hoy damos a conocer", ha concluido.