EH Bildu Bilbao pide no dejar "en manos privadas" la recuperación y la dinamización de la ría y su entorno

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Río, ha pedido este jueves que sean las instituciones públicas las "protagonistas" de la recuperación y dinamización de la ría y su entorno, y no dejarla "en manos privadas".

De esa manera, María del Río se ha referido al plan especial que se enmarca en la Estrategia de la Ría presentado este jueves por el Gobierno municipal.

En una primera valoración, Del Río ha destacado que cualquier plan que se realice "debería tener como objetivo principal la recuperación y la renaturalización de la ría, desde un punto de vista ecológico que mantenga e impulse la biodiversidad, pero también como un elemento clave en la construcción de una ciudad resiliente".

En ese sentido, ha destacado la importancia de que sea "el sector público el tractor y el que facilite un uso comunitario de la ría en las zonas más urbanas". "Es importante disponer de pantalanes públicos que puedan ser usados por toda la ciudadanía, y también hay que habilitar los elementos auxiliares para facilitar su uso público", ha dicho.

A este respecto, ha advertido de que proponer pantanales y actividades "mayoritariamente privadas, supone, en la práctica privatizar la ría".

"La ría es un eje natural de la ciudad y debemos aprovecharlo para construir una ciudad resiliente, no explotarla en términos meramente económicos", ha insistido, para recordar al equipo de gobierno que "la gobernanza colaborativa no es únicamente la que se produce entre las diferentes instituciones".

Para EH Bildu, "si realmente se pretende garantizar la gobernanza colaborativa", es necesario" plantear espacios de participación ciudadana, algo que no se prevé". A su juicio, "no se pueden construir proyectos de espaldas a la ciudadanía" y solicitar que los vecinos "puedan participar en las decisiones que competen a la ría y que el Gobierno habilite los cauces para ello".