EH Bildu cree que Ayuso representa al PP que no se diferencia de Vox y pide apartar "al bloque reaccionario" en Euskadi

Archivo - La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena - EH BILDU - Archivo

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu y parlamentaria, Nerea Kortajarena, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, representa "a ese PP que no se diferencia de Vox", en alusión a las declaraciones que realizó la lideresa madrileña advirtiendo de que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez". "El PP es esto que vimos ayer", ha asegurado Kortajarena, para emplazar a "dejar a un lado al bloque reaccionario" en Euskadi.

En un entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, la dirigente de EH Bildu ha considerado que sus enmiendas a los Presupuestos vascos no se aceptarán porque el PNV "ha decidido no acordar" con ellos, sino con el PP, y "arrinconar" a la formación soberanista.

Nerea Kortajarena ha asegurado que no tienen "nada que hablar" con Isabel Díaz Ayuso, después de que esta, durante su intervención en el acto del PP de este domingo en Madrid contra el Gobierno, asegurara que ETA "está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez".

"Su manera de hacer política no tiene nada que ver con la de EH Bildu. Lo que ayer vimos en Madrid representa algo de lo que tenemos que estar muy lejos aquí. Ese PP que representa Ayuso no se diferencia de Vox, ya que buscan los mismos objetivos, y aquí no representa nada ese bloque", ha asegurado.

Además, ha subrayado que les preocupan "las voces que se escuchan aquí de equidistancia, que una cosa es el PP y otra Vox", en alusión al PNV. "Es que el PP es esto que vimos ayer. Deberíamos intentar hacer política de otra manera y entender que hay que dejar de lado ese bloque reaccionario y autoritario que representan PP y Vox, que es el verdadero enemigo político", ha apuntado.

Sobre su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha dicho que ellos quieren mantener abierta "la ventana de oportunidad" que supone ese Gobierno para "avanzar en los derechos de la ciudadanía vasca y de este país".

También ha subrayado que son "muy firmes" contra la corrupción y, de hecho, ha dicho que su partido es el único que no tiene casos de este tipo. Asimismo, considera que hay "una operación política para recuperar el régimen del 78", y ante ello, apuesta por abordar "una agenda plurinacional".

PRESUPUESTOS

Sobre los Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026, ha señalado que no se puede dar "portazo" cuando "no ha habido negociación". "Hemos tenido un contacto informal antes del verano y un par de conversaciones informales. Luego, una reunión ya formal", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que, con la actual crisis habitacional, EH Bildu ha hecho un planteamiento para empezar a dar una respuesta a ese problema, con la creación de un fondo público de 1.000 millones para la promoción de vivienda pública.

"La contrapropuesta es que no mueve en nada el presupuesto y un trágala a la contrarreforma de la ley de vivienda. Ante este escenario, hemos decidido presentar una enmienda a la totalidad", ha remarcado.

En todo caso, ha admitido que habrá temas en los que sí tendrán que trabajar. "Van a ser necesarios acuerdos de país porque en este país va a haber alternancia sí o sí. En las enmiendas parciales queremos abordar cuestiones como educación, euskera y la modernización de la administración. Estamos hablando de nueve millones de euros, una partida muy pequeña", ha añadido.

Nerea Kortajarena cree que no saldrá adelante "porque el planteamiento de algunos es apartar a EH Bildu" y se ha mostrado convencida de que "por eso hay acercamientos al PP". "El Gobierno nos interpela a presentar propuestas concretas y luego pasa el rodillo", ha apuntado.

La dirigente de la formación soberanista ha reiterado que la unión de PNV y PSE-EE "es un matrimonio de conveniencia" porque "tienen diferencias en cuestiones que son estratégicas" y, a veces, "da que pensar qué les une".

Sobre el cambio en la comunicación de las detenciones por el departamento de Seguridad, en los que se informa del origen de los detenidos, ha sido tajante: "Me parece muy mal. Así se lo hice saber al consejeto Zupiria y el jueves lo llevamos a pleno. Son datos que estigmatizan, que criminalizan. Proporcionar esos datos profundiza en ello, como dijo el propio consejero hace un año", ha defendido.