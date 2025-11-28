EH Bildu critica el "ataque judicial inaceptable" al deporte escolar de Gipuzkoa que "antepone los interes privados"

Archivo - Deporte escolar - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha denunciado que la última decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que elimina dos artículos de la orden foral de Multikirola de Gipuzkoa por limitar a los clubes deportivos, es un "ataque judicial inaceptable" al deporte escolar que "antepone los intereses privados a los derechos de los niños y niñas".

En un comunicado, la formación soberanista ha recordado que, "teniendo en cuenta los evidentes beneficios del modelo del deporte escolar para el desarrollo de los niños y niñas", en la ponencia de las Juntas Generales pra actualizar dicho modelo, "todas las fuerzas políticas han dejado clara la necesidad de reforzar y defender este programa".

EH Bildu considera que "para hacer frente a este tipo de situaciones es imprescindible alcanzar un amplio pacto de país entre todos los agentes del sector" con el objetivo de "respetar y reforzar las bases del deporte escolar".

"No es un problema aislado de Gipuzkoa: el del deporte escolar es un programa que recoge la propia Ley del Deporte de Euskadi y cuya defensa y fortalecimiento es responsabilidad de todas las instituciones", ha concluido.