EH Bildu "da la bienvenida" a la decisión del PNV de "explorar un acuerdo" con ellos sobre el euskera en las OPEs

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha dado "la bienvenida" a la decisión del PNV de "explorar la posibilidad de un acuerdo con la izquierda soberanista" en la Ley de Empleo Público, después de que, según ha asegurado, los jeltzales hayan contactado con la coalición abertzale para abordar una negociación sobre el euskera en las OPEs, según han manifestado fuentes de esta formación, que ha asegurado que hará "lo que esté en su mano" para que sea posible "un amplio acuerdo", no solo con el PNV sino también con el PSE-EE.

Fuentes de la coalición soberanista han explicado que, después de que hasta ahora no hayan querido negociar con EH Bildu, los jeltzales se han puesto en contacto con esta formación y han quedado en celebrar una reunión en torno a este tema.

Por su parte, fuentes del PNV han trasladado también este viernes que van a presentar una enmienda a su propio texto y que hablará con todas aquellas fuerzas políticas que "estén dispuestas a negociar honestamente y con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en las ofertas publicas de empleo en Euskadi".

EH Bildu ha dado la "bienvenida" a la decisión del PNV de "explorar un posible acuerdo con ellos y ha recordado que el 30 de abril expira el plazo para el registro de enmiendas.

La coalición soberanista ha indicado que presentará las suyas "con el objetivo de enriquecer las proposiciones de ley y favorecer la necesaria negociación entre las diferentes tradiciones políticas".

Según ha manifestado EH Bildu, hará "todo lo que esté en su mano", desde la "máxima responsabilidad" para que "un amplio acuerdo sea posible". En este sentido, ha señalado que el consenso en esta materia es "imprescindible" y no solo entre EH Bildu y el PNV, sino también con el PSE-EE.

En este sentido, las mismas fuentes han asegurado que desde la izquierda soberanista se impulsará una "negociación para un acuerdo inclusivo entre las diferentes tradiciones políticas en torno al euskera", porque cree que "es posible".