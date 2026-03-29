EH Bildu destaca en América Latina la necesidad de construir "frentes amplios ante la amenaza de la ultraderecha"

Encuentro de una delegación de EH Bildu con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. - EH BILDU

BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu destaca en América Latina la necesidad de construir, ante "la amenaza de la ultraderecha", frentes "amplios capaces de integrar a sectores diversos de la izquierda en torno a programas de mínimos que prioricen aquello que une por encima de lo que divide".

La formación soberanista ha realizado un viaje a América Latina en el que han participado su secretaria de Organización, Sonia Jacinto, y el secretario de Relaciones Políticas y senador, Gorka Elejabarrieta. La delegación ha visitado Argentina y Uruguay, donde ha mantenido encuentros con representantes políticos, organizaciones de derechos humanos y miembros de la diáspora vasca.

Según ha informado en un comunicado, el eje central de la visita ha sido constatar, por un lado, el "grave retroceso democrático y social" que atraviesa Argentina bajo el Gobierno de Javier Milei y, por otro, comprobar en Uruguay que "cuando la izquierda es capaz de trabajar unida en torno a un programa compartido, es posible construir sociedades más justas y cohesionadas".

En este sentido, EH Bildu ha defendido que, "frente a la amenaza global de la ultraderecha", es imprescindible "construir frentes amplios capaces de integrar a sectores diversos de la izquierda en torno a programas de mínimos que prioricen aquello que une por encima de lo que divide".

FRENTE AMPLIO

A juicio de EH Bildu, la construcción de un frente amplio es "una tarea en permanente desarrollo, un espacio aún inacabado al que todavía pueden y deben sumarse más personas y sectores sociales".

"Trabajar sobre lo que se comparte, dejar en segundo plano lo que divide y situar en el centro las necesidades de la mayoría social es, hoy más que nunca, la vía para construir una Euskal Herria mejor y contribuir también a un mundo más justo", ha remarcado.

La delegación de EH Bildu viajó en primer lugar a Buenos Aires para participar en la movilización del pasado 24 de marzo, en el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976. Durante su estancia, EH Bildu mantuvo encuentros con representantes de la diáspora vasca, con referentes políticos y sociales "comprometidos con la defensa de la memoria y los derechos humanos"; y con representantes de distintos espacios del campo popular y político argentino.

Según ha señalado Gorka Elejabarrieta, la situación en Argentina es "profundamente preocupante", ya que las políticas impulsadas por Javier Milei están suponiendo "un desmantelamiento acelerado" de las políticas públicas, "un recorte" de derechos sociales y económicos y "una ruptura de consensos" democráticos construidos durante décadas, incluidos los relativos a la memoria y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

No obstante, la delegación también ha constatado que existe una voluntad clara en amplios sectores de la izquierda argentina de articular "una alternativa unitaria que permita frenar a la ultraderecha y construir un proyecto de país que sitúe en el centro a la mayoría social y sus necesidades".

Tras la visita a Argentina, la delegación se trasladó a Uruguay, donde mantuvo encuentros con representantes de la diáspora vasca y visitó espacios vinculados a la comunidad vasca en el país. Uno de los momentos más significativos fue la visita a Lucía Topolansky, histórica dirigente uruguaya, exvicepresidenta y referente del Movimiento de Participación Popular, con quien compartieron un intercambio profundo sobre la situación política.

La delegación también mantuvo encuentros con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y con otros dirigentes del Frente Amplio, fuerza política que gobierna el país y que durante años "ha sido un referente para la izquierda vasca".

EH Bildu ha señalado que, en contraste con la realidad argentina, ha podido comprobar en Uruguay que, "cuando la izquierda deja de lado el sectarismo, pone en el centro aquello que une y construye sobre programas de mínimos compartidos, es capaz de impulsar grandes transformaciones".

Según ha destacado, las políticas progresistas desarrolladas por el Frente Amplio en ámbitos como la educación o la lucha contra la pobreza infantil evidencian que "existe una alternativa real a las recetas de la ultraderecha".

La delegación participó además en la cuarta edición de la Red Futuro, un espacio de coordinación impulsado desde América Latina para fortalecer la cooperación entre fuerzas de izquierda del continente. En el encuentro participaron destacados dirigentes latinoamericanos como María José Pizarro (Colombia), el expresidente colombiano Ernesto Samper, Gonzalo Winter y Constanza Martínez (Frente Amplio de Chile), Alejandro Sánchez (Uruguay), Axel Kicillof (Argentina), así como representantes de Bolivia, Perú y Ecuador, entre otros países.

Durante dos jornadas de trabajo se realizó un diagnóstico compartido de la situación de América Latina y global y se subrayó "la necesidad de reforzar la cooperación internacional para hacer frente al avance de la ultraderecha y construir alternativas democráticas, sociales y económicas basadas en la igualdad y la justicia social".