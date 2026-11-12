EH Bildu destaca "el éxito de la huelga" y rechaza la agresión denunciada por dos miembros de juventudes del PP

Cartel llamando a la huelga general - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de Barakaldo ha mostrado su satisfacción por que la huelga general a favor del derecho a la vivienda de este pasado miércoles "ha sido un éxito", y ha rechazado la agresión denunciada por dos miembros de Nuevas Generaciones del PP en este municipio vizcaíno.

En las redes sociales, la formación soberanista de Barakaldo ha felicitado a las organizaciones convocantes de la huelga general, así como al pueblo de Barakaldo por su respuesta ante el problema de la vivienda.

A su juicio, el paro ha sido "un hito histórico en el que la inmensa mayoría de las y los barakaldarras participaron de forma ejemplar". Por ello, cree que esta movilización "no debería verse empañada por un hecho aislado y concreto".

En este sentido, EH Bildu lamenta "la agresión denunciada por dos miembros del Partido Popular en Barakaldo, algo que en ningún caso compartimos y que rechazamos".