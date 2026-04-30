EH Bildu dice que "no es serio" que el PNV pida su abstención para aprobar su reforma de la Ley de Empleo Público

El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria - EUROPA PRESS

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y secretario de Normalización Lingüística de EH Bildu, Josu Aztiria, ha afirmado este jueves que "no es serio" que el PNV pida la abstención de la formación soberanista para facilitar la aprobación de la reforma de la Ley de Empleo Público que ha planteado tras constatar el "fracaso" de su negociación con el PSE-EE.

Aztiria se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al emplazamiento realizado este pasado miércoles por los parlamentarios jeltzales Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano a EH Bildu -que ha registrado su propia reforma para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos de euskera en las OPE-, para que facilite con una abstención la aprobación de su proposición de ley, con el fin de "evaluar" más adelante si resulta eficaz para evitar que sigan produciéndose sentencias judiciales que anulan los requisitos lingüísticos en las OPE de las administraciones vascas.

"En nuestra opinión, este planteamiento no es serio. Hace una semana nos dijeron, tras meses esperando, que estaban dispuestos a explorar posibilidades de acuerdo, y que, tras el plazo de enmiendas, crearíamos una comisión formal con nuestros equipos, pero ayer supimos que piden nuestra abstención, sin negociación y sin presentarnos su propuesta. Quieren una abstención acrítica, y para nosotros eso no es comprensible", ha explicado.

En este sentido, el representante de EH Bildu ha considerado que el comportamiento del PNV "no es lógico", y que tampoco sería muy lógico que "Nerea Kortajarena y yo saliéramos a decir que la propuesta del PNV es minimalista y que se deben abstener".

Así, Josu Aztiria ha dicho que ahora se va a ponber en marcha la comisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Empleo Público en la que estarán presentes todos los partidos, y que EH Bildu también quieren llegar a un acuerdo con Sumar y PSE-EE, "porque ellos también deben ser parte de la solución". "Ese debe ser el proceso, y luego veremos cual es el resultado, al final, tras hablar entre todos y escuchar los argumentos de todos, incluidos los expertos", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "los expertos han dicho claramente que la propuesta de EH Bildu es la que da mayor seguridad jurídica, y ningún experto ha dado por buena la del PNV".

"Es más, hoy en el Parlamento se se eligen a los magistrados que van a ir al Tribunal Constitucional y el candidato propuesto por el PNV, Xabier Arzoz, dijo en una comparecencia que la propuesta del PNV no tiene seguridad jurídica y era un parche. Por lo tanto, creo que las cosas están claras", ha indicado.

Aztiria ha destacado que "lo que otorga seguridad jurídica es que exista una norma clara, y eso significa pedir ambas lenguas en todos los puestos, porque hasta ahora había que justificar en qué plazas se iba a pedir euskera, lo que llevaba a distintas interpretaciones, y ahí estaba el problema".

"Si introduces en la norma que para el acceso debes conocer ambos idiomas, ya no existe posibilidad de interpretación, y eso está recogido en Galicia, Cataluña y muchos otros lugares", ha asegurado.

En todo caso, el representante de EH Bildu ha explicado que los juristas les recomendaron establecer en su propuesta "algunos criterios de proporcionalidad" y que por eso han introducido "el índice de progresividad y le hemos dado la vuelta al índice de obligatoriedad y un porcentaje a cada administración para que el que quiera ir más rápido vaya más rápido, y el que quiera ir más despacio vaya más despacio".

"En nuestra opinión, eso recoge dos elementos importantes: por un lado, el de la propuesta del PNV, que otorga autonomía a las instituciones, y, por otro, el del PSE, porque proponía un índice", ha añadido.

DEBATE "CON TRANQUILIDAD"

En todo caso, y con vistas a la creación de la ponencia parlamentaria para la reforma de la Ley de Empleo Público, Josu Aztiria ha emplazado al resto de partidos a abordar ahora el debate "con tranquilidad, porque las cosas hay que hacerlas bien".

El representante de EH Bildu ha dicho que la ponencia "tampoco se puede alargar 'ad eternum', ya que las instituciones tiene sus necesidades y urgencias", aunque ha insistido en la necesidad de "hacer las cosas bien". "Debemos tener tranquilidad durante los próximos meses, analizar bien las propuestas y hacer las cosas como es debido", ha destacado.

Por ello, ha considerado que "existe opción de acuerdo", y ha recordado que su propuesta se fundamenta en tres principios básicos, como son "la igualdad efectiva entre ambas lenguas, los derechos lingüísticos son derechos básicos y una aplicación flexible". "Creo que podemos llegar a un acuerdo en torno a esos principios", ha concluido.