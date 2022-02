EH Bildu dice que se ha perdido "una oportunidad de hacer una reforma laboral progresista que no se recuperará jamás"

Afirma que "para Euskal Herria, como país, supone un nuevo pisotón y un nuevo golpe a nuestra capacidad de autogobierno"

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado que se ha perdido "una oportunidad única e irrepetible" de hacer una reforma laboral progresista" que no se va a recuperar "jamás" y ha lamentado que "nos quedamos con el grueso de la reforma del PP sin derogar".

En declaraciones a Radio Euskadi, Casanova ha valorado la convalidación en el Congreso del real decreto sobre la reforma laboral y, tras considerar "bastante tentador centrarse en las formas "esperpénticas", en referencia a la aprobación por el error en el voto de un diputado del PP, ha considerado que "el colmo es cuando el PSOE acusa al PP de comprar a los diputados del UPN", pero "se le olvida decir 'después de que los hayamos comprado nosotros primero'".

Según ha dicho, "el drama es que la cuestión de fondo es extremadamente seria y afecta a la calidad y estabilidad del empleo, y a las relaciones laborales y la calidad de vida de millones de personas". A su juicio, lo sucedido con la aprobación de la reforma laboral es "penoso" y "un fracaso para la izquierda".

Casanova ha indicado que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno con mayoría absoluta "abre la caja de Pandora y todos los males se expanden en el mundo de las relaciones laborales, pero se cierra la caja y queda solo una cosa en la caja, la esperanza" porque "la izquierda, desde el primer momento, dice que cuando lleguemos al poder vamos a derogar esta reforma laboral".

Por ello, ha asegurado que hemos estado "diez años con la esperanza en la caja de Pandora y cuando la izquierda vuelve a abrir la caja de Pandora mete dos o tres cositas de esas que había esparcido por el mundo Rajoy, pero se pierde la esperanza".

Casanova ha afirmado que el de la reforma laboral "no ha sido un debate entre gradualidad y maximalismo, es decir vamos a hacer ahora esto y en el futuro recuperaremos otras cosas", sino que se trata de "una oportunidad única e irrepetible de reconstruir las relaciones laborales de una forma más justa y más beneficiosa para la clase trabajadora".

Por ello, ha lamentado, "se ha ganado dos y se ha consolidado la perdida de ocho y, por tanto, se ha hecho la reforma de la CEOE, de Ana Patricia Botín, de la troika de la Unión Europea, de FAES, de Aznar, de Rajoy y de Fátima Báñez con unos pequeños retoques".

Para Casanova, el acuerdo de la reforma laboral ha sido "un desastre, porque lo que ahora no se ha conseguido no se va a recuperar jamás". "¿Alguien cree que este gobierno a corto, medio o largo plazo va a volver a reabrir, después de todo lo que ha rodeado a este proceso, el melón de la reforma laboral?", se ha preguntado, para asegurar que "no" y que "nos quedamos con el grueso de la reforma del PP sin derogar".

El parlamentario de EH Bildu ha advertido que "en la historia y en la política se abren ventanas de oportunidad, momentos en que es posible que pasen cosas, y ésta era la gran ventana de oportunidad de hacer una reforma laboral progresista, y esa oportunidad se ha perdido".

"Y si después de que la izquierda estatal llevara diez años jurando y perjurando que su máxima prioridad política era la derogación de la reforma laboral hemos llegado a esto no nos van a convencer de que el futuro se retomará lo que ahora no se ha hecho", ha asegurado, para reconocer que "sí se ha recuperado pequeñas cosas pero se han dejado de recuperar instrumentos fundamentales para la protección del empleo".

MEDIDAS

Tras destacar que EH Bildu ha puesto encima de la mesa medidas a distintos niveles para intentar "corregir y mejorar" esta legislación laboral, entre ellas la del ámbito de la negociación colectiva y otras relacionadas con la "recuperación de los derechos para los trabajadores en Euskal Herria y en el conjunto del Estado", Casanova ha denunciado que tanto el Gobierno como la patronal "han decidido" que la reforma laboral "no se iba a hacer mediante un debate democrático".

Casanova ha apuntado que si esa reforma se votara en el Parlamento vasco "contaría con 16 votos favorables y 59 en contra" y, además, tendría la oposición de "dos terceras partes del sindicalismo vasco". Por tanto, ha afirmado que "para Euskal Herria, como país, supone un nuevo pisotón y un nuevo golpe a nuestra capacidad de autogobierno".

Además, ha señalado que "esa capacidad de autogobiero bien utilizada en el marco de la relaciones laborales supondría mejoras concretas, tangibles y reales en las condiciones laborales de los trabajadores de este país". Por ello, ha dicho, se pone sobre la mesa "la necesidad de decidir aquí sobre todo lo que nos atañe, también sobre las relaciones laborales".

Casanova ha destacado que EH Bildu ha actuado "con coherencia en los últimos diez años", mientras que otros "lo que tienen que explicar es por qué ahora tratan de vender como una victoria absoluta de los trabajadores lo que es una imposición de la troika y una reforma dictada por la CEOE, cuya victoria celebran Garamendi, Botin y compañía".