EH Bildu enmienda a la totalidad el presupuesto de Amurrio porque "no responde a las necesidades" de la ciudadanía

VITORIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de EH Bildu en Amurrio (Álava) ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos para este año presentado por el Gobierno municipal (PNV-PSE), al considerar que "no responden a las necesidades actuales de la ciudadanía y ponen en peligro la estabilidad financiera".

La coalición soberanista ha criticado, a través de un comunicado, "la falta de planificación y la inclusión de créditos de compromiso que comprometen las arcas municipales" en el presupuesto.

A su vez, ha denunciado "un evidente desequilibrio entre los ingresos y los gastos", así como "el incumplimiento del techo de gasto". EH Bildu ha lamentado que "la falta de planificación presupuestaria, unida a la construcción de grandes obras, compromete el futuro de las arcas municipales".

Además, ha advertido sobre "el desequilibrio entre las partidas de gastos e ingresos que implica el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria".

"Con el paso de los años estamos comprobando que este incumplimiento no es puntual, sino estructural. Cada vez queda menos dinero en la hucha y estamos poniendo en peligro el futuro de las arcas municipales", ha destacado el portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio, Jon Berganza.

Esta concejal ha indicado, además, que "estas cuentas no responden a las necesidades actuales de la ciudadanía de Amurrio y ponen en peligro la estabilidad financiera".