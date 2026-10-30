EH Bildu ganaría las elecciones en Euskadi con 7 escaños, 2 más, seguido del PSE con 5 y PNV con 4, al perder 1

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BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Euskadi al alcanzar los 7 escaños, dos más que en 2023, mientras que el PSE-EE ocuparía el segundo lugar, con 5 representantes, los mismos que en los pasados comicios, y el PNV perdería un diputado y se quedaría con cuatro, con lo cual podría quedarse sin grupo parlamentario. Por su parte, el PP mantendría sus dos representantes actuales, según el Sociómetro vasco.

El sondeo del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco ha sido realizado en función de las encuestas telefónicas realizadas a 3.485 personas entre los días 20 y 23 de octubre (800 en Álava, 1.485 en Bizkaia y 1.200 en Gipuzkoa).

En la Comunidad Autónoma Vasca, EH Bildu aumenta un escaño en Bizkaia y otro en Gipuzkoa, el PNV pierde uno por territorio guipuzcoano y Sumar su único asiento que logró por Bizkaia, mientras que el PSE-EE conserva sus diputados en los tres territorios. En estimación de voto la formación soberanista obtiene el 29,1%, frente al 23,9% de porcentaje de sufragios que consiguió en 2023. El PSE-EE se sitúa en un 24,7%, frente al 25,27%, y el PNV en el 21,9%, sobre el 24% de hace tres años.

BIZKAIA

EH Bildu lograría el mayor número de escaños del espectro político en Bizkaia, con tres diputados (uno más que en 2023) y el 25,9% de estimación de voto (frente al 20,64% en las últimas generales), mientras que el PSE-EE y el PNV conseguirían dos representantes cada uno (los mismos que en las anteriores elecciones), aunque los socialistas aventajan a los jeltzales en porcentaje de voto, con un 25% (25,8% hace cuatro años) y 24,7% (26,93% en 2023), respectivamente.

El PP se quedaría con un escaño y el 13% de voto (frente al 11,57% logrado en los últimos comicios), mientras el resto de candidaturas políticas, Frente Amplio, Vox, Podemos, se quedarían sin representación, con una estimación de votos del 4,1%, el 4,8% y el 1,1%. En territorio vizcaíno la abstención ascendería al 30,8%, frente al 34,80% de los anteriores comicios estatales.

En el Territorio de Gipuzkoa, EH Bildu se mantendría como la fuerza más votada y lograría tres escaños, uno más que en la actualidad, con una estimación de voto del 36,9%, por encima del 31,15% de votos válidos obtenidos en los comicios generales de 2023.

Los socialistas también repetirían como segunda fuerza y mantendrían sus dos representantes, con el 22,8% de los votos estimados (23,29% de votos válidos en 2023), mientras que el PNV sigue como tercera fuerza, con el 20,3% de los votos estimados (por debajo del 22,58% de papeletas válidas recibidas en las anteriores generales), y sumaría un diputado al Congreso, uno menos.

Por este territorio, no logran representación ni PP, a quien la encuesta otorga el 8,8% del voto, ni Vox, con un 4,8% del voto, ni el Frente Amplio, con un 3,6% de voto estimado, ni Podemos, con el 1,5%.

Según la encuesta, en Gipuzkoa la abstención alcanzaría el 32% sobre el censo, por debajo del 35,3% de las anteriores elecciones generales de 2023.

ÁLAVA

En Álava, según el sondeo, se repetiría el reparto de escaños de las elecciones de 2023, de manera que PSE-EE, PNV, EH Bildu y PP obtienen un representante cada uno.

Los socialistas se mantienen como la primera fuerza en voto con el 27,9% (unas décimas por encima del 27,66% obtenido en los anteriores comicios). EH Bildu sube al 23,7% (frente al 19,51% de hace cuatro años) y PP al 19,7% (frente al 17,87% de 2023). Por contra, el PNV baja el voto estimado, con un 15,1% (frente al 16,60% logrado en los últimas generales).

No logran representación por este territorio ni Vox, a quien el sondeo otorga el 4,7% del voto, ni el Frente Amplio, con un 4,3% de voto estimado, ni Podemos, con el 2,7%. La abstención se sitúa en el 31,3%, frente al 34,46% de 2023.