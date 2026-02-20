EH Bildu Gipuzkoa denuncia el retraso del impuesto de turismo y advierte de que afectará al ámbito de gestión municipal

SAN SEBASTIÁN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha mostrado su preocupación por el retraso de la Diputación de Gipuzkoa en la tramitación de la norma foral del impuesto sobre el turismo y ha advertido de que esta situación "afectará a los ayuntamientos y a su gestión, en tiempo y forma, si el objetivo es que entre en vigor este verano".

El juntero de la coalición soberanista Haritz Pérez ha denunciado que, con esa intención, los ayuntamientos han conocido recientemente la propuesta, junto con el sector y la ciudadanía, y ha señalado que "no es lógico que se presente tan tarde" un texto sobre el impuesto a aplicar por los consistorios guipuzcoanos.

En este sentido, Pérez ha subrayado que el retraso de la Diputación "tendrá consecuencias directas" para los ayuntamientos, porque su tramitación "requiere su tiempo, hasta el punto de retrasar su aprobación definitiva a junio, es decir, hasta el inicio del verano".

Para EH Bildu, la aplicación del impuesto turístico "no puede convertirse en una carga burocrática" ni para los ayuntamientos ni para los alojamientos. Por ello, propone "aprovechar las infraestructuras tecnológicas" que ya utiliza la administración para gestionar la información de los alojamientos, especialmente a través de IZFE.

Finalmente, ha insistido en que "para una aplicación eficiente, serán imprescindibles un calendario claro, recursos técnicos y apoyo específico" a los ayuntamientos del territorio.