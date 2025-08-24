EH Bildu inicia este lunes con ERC una ronda de partidos para analizar la situación política en el Estado

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el coordinador general de EH Bildu, Oriol Junqueras - EH BILDU - Archivo

Las delegaciones de ambas formaciones estarán encabezadas por Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras

BILBAO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu iniciará con ERC, este lunes en San Sebastián, una ronda de contactos con distintos partidos políticos para evaluar la situación política en el Estado. Las delegaciones estarán encabezadas por el coordinador general de la formación soberanista vasca, Arnaldo Otegi, y por el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras.

EH Bildu ha anunciado el inicio de la ronda de contactos con ERC, una formación con la que mantiene "un acuerdo estratégico". El encuentro se desarrollará en la sede del partido vasco en San Sebastián.

Además de Arnaldo Otegi, acudirán al encuentro, por EH Bildu, el secretario de Relaciones políticas de la formación, Gorka Elejabarrieta, y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de EH Bildu, Idurre Bideguren.

Por parte de la formación independentista catalana, acompañarán a Oriol Junqueras la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaria general de ERC, Oriol López.