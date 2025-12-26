EH Bildu lamenta que "las élites políticas y financieras han decidido que Gipuzkoa no tenga voz" en Ayesa IT

Archivo - La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, la responsable de política institucional, Zelai Amenabarro - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha lamentado que "las élites políticas y financieras han decidido que Gipuzkoa no tenga voz en una empresa que puede ser puntera si se realizan las inversiones necesarias" en relación a la decisión de Kutxa Fundazioa de no participar en la compra de Ayesa IT y ha pedido al PNV que actúe "con responsabilidad y seriedad".

En declaraciones a los medios en Hondarribia, Iriarte ha expresado la "preocupación" de la coalición soberanista ante la "grave" negativa de Kutxa Fundazioa a participar en la compra de Ayesa IT. Así, ha recordado que Ibermática, que forma parte de la empresa, "nació y estuvo arraigada en Gipuzkoa, y esta era la ocasión perfecta para que quedara arraigada en el territorio y reparar así el error cometido hace unos años".

Sin embargo, ha lamentado que "las élites políticas y financieras han decidido que Gipuzkoa no tenga voz en una empresa que puede ser puntera si se realizan las inversiones necesarias".

La dirigente de EH Bildu ha reiterado que los gobiernos "deben tener un papel proactivo en el arraigo de la industria" y ha incidido en que en Gipuzkoa "esto tiene una importancia aún mayor en el contexto actual". De este modo, ha resaltado que la formación soberanista "tiene un compromiso claro en trabajar para que las empresas vascas estén arraigadas en Euskal Herria".

En esa línea, ha criticado que el PNV "está dando mensajes contradictorios a la sociedad" ya que el Lehendakari, Imanol Pradales, "ha dado el visto bueno a intervenir para que Ayesa se quede aquí, mientras que el PNV de Gipuzkoa no". "Es incomprensible", ha añadido.

Además, ha apuntado que el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha afirmado que "todavía puede haber posibilidades para cambiar esa decisión y revertir la situación". "Nos gustaría que ocurriera eso, y esperamos que el PNV actúe con responsabilidad y seriedad", ha aseverado.

ZALDUNBORDA

A juicio de EH Bildu, la formación jeltzale está actuando "empujada por la inercia, sin ambición, incluso con un punto de dejadez y no sólo en este caso". Así, Iriarte se ha referido al caso del macro outlet de Zaldunborda y ha denunciado que "el clientelismo, el enchufismo y las puertas giratorias se están repitiendo una y otra vez en el partido nacionalista".

La portavoz de la coalición soberanista ha recordado que la promotora del macro outlet reclama al Ayuntamiento de Hondarribia 14 millones de euros y ha considerado "escandaloso que esa carga recaiga sobre la ciudadanía".

"Estas prácticas políticas no son éticas, provocan una gran indignación en la ciudadanía y, en consecuencia, desafección. Enfrentarse al amiguismo y al juego sucio es una obligación ética y una condición indispensable para construir un país mejor", ha remarcado.

Finalmente, Maddalen Iriarte ha defendido que EH Bildu "actúa de forma muy diferente" y ha subrayado que "tiene a sus espaldas cero casos de corrupción", así como "el firme compromiso de que esto siga siendo así".