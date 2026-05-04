EH Bildu lamenta la muerte de Garaikoetxea, "ejemplo de compromiso con la unión de fuerzas en el camino de la soberanía"

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha lamentado el fallecimiento del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, "uno de los actores principales" de la institucionalización "moderna" de Euskadi y "ejemplo de compromiso con la unión de fuerzas en el camino de la soberanía".

A través de las redes sociales, EH Bildu ha mostrado sus condolencias a la familia y amigos de Carlos Garikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, que ha fallecido a los 87 años de edad a causa de un infarto.

"Adiós y honor al lehendakari Carlos Garaikoetxea. Navarro, abertzale e hijo de Euskal Herria. Uno de los actores principales de nuestra institucionalización moderna y ejemplo de compromiso con la unión de fuerzas en el camino de la soberanía", ha resaltado la coalición soberanista, que también ha expresado sus condolencias a toda la familia política de Eusko Alkartasuna.