EH Bildu llama a la "manifestación nacional" del día 22 en Bilbao para "decir a los fascistas que no pasarán"

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha llamado a la sociedad a manifestarse el próximo sábado, día 22, en Bilbao para "decir a los fascistas que aquí hay un pueblo digno y que no pasarán", y ha añadido que la única forma "de hacerles frente es tomar partido y luchar salir a la calle defender lo que es nuestro".

El diputado en el Congreso de EH Bildu Oskar Matute ha comparecido este domingo ante los medios informativos para hacer un llamamiento a la manifestación que, bajo el lema 'Euskal Herria Askatasun Haizea' (Euskal Herria viento de libertad) partirá a las 17.30 horas desde la plaza de la Casilla, porque "el franquismo que nunca murió vuelve a amenazar derechos y libertades".

"Euskal Herria siempre ha estado a la altura, lo estuvo hace 50 años cuando lo dejaron todo atado y bien atado", ha explicado, para añadir que "es necesario no cejar, no retroceder y no caer en la equidistancia y mucho menos dejarse condicionar por las presiones reaccionarias y xenófobas de la extrema derecha", lo que para él sería "irresponsable y un error con consecuencias incalculables".

"TOMAR PARTIDO Y SALIR A LA CALLE"

En este contexto, ha explicado Matute, "la única forma de hacerles frente es tomar partido y luchar salir a la calle defender lo que es nuestro y demostrar que somos más quienes queremos avanzar que quienes nos empujan a retroceder".

Así, ha realizado un llamamiento "a las clases populares y a las gentes de este país, a las feministas, a los trabajadores, euskaltzales, jóvenes y mayores" para que se manifiesten y "decir a los fascistas que aquí hay un pueblo digno y que no pasarán". "La nación vasca es viento de libertad", ha añadido.