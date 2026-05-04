EH Bildu llama a nuevas alianzas y gobiernos tras los enfrentamientos de PNV y PSE y ante un nuevo ciclo electoral

El Portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, durante un desayuno informativo - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha apelado a que haya nuevas alianzas y gobiernos en Euskadi que no sean "de conveniencia" ante el nuevo ciclo electoral que se abre, y después de "los enfrentamientos" entre PNV y el PSE-EE. De esta forma, ha puesto en duda que ambas formaciones, que mantienen "encontronazos prácticamente en todos los temas importantes que afectan al país", puedan ofrecer "seguridad, estabilidad y un proyecto a largo plazo".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha considerado "muy poco edificante" la polémica entre jeltzales y socialistas, socios del Gobierno Vasco y en las principales instituciones de Euskadi, porque es un tipo de política que "aleja a la gente".

Tras recordar que el PSE-EE difunde un meme de Aitor Esteban en su cuenta oficial, "que no tiene un pase" y está "fuera de lugar", ha destacado también que, como reacción, Esteban ha cancelado una reunión con el representante del PSOE Antonio Hernando para hablar de nuevo Estatuto, y ha considerado que se trata de una actitud que "igual no estaba a la altura" del presidente del PNV.

"Estamos asistiendo a muchos capítulos de enfrentamientos públicos entre el PNV y el PSE-EE, y hay que hacer una reflexión sobre hasta qué punto no están de acuerdo en nada, porque han tenido encontronazos prácticamente en todos los temas importantes que afectan al país", ha dicho.

RELACIÓN "TÓXICA Y DETERIORADA"

También cree que la relación de este "matrimonio de conveniencia" es "tóxica" y está "muy deteriorada". "¿En esas condiciones es posible ofrecer a este país seguridad, estabilidad y un proyecto a largo plazo?", ha puesto en duda.

En su opinión, la gobernabilidad se tiene que sostener sobre un proyecto de país serio". "Vamos a poner sobre la mesa el proyecto de país, y sobre eso, veremos qué alianzas y qué gobiernos son posibles", ha añadido.

Pello Otxandiano ha resaltado que se entra en un nuevo ciclo electoral con la posibilidad de abandonar un paradigma de hacer política de manera transaccional, de conveniencia, con el con el objetivo de estar en el Gobierno, mientras que el programa de gobierno "es algo secundario y terciario, como se está viendo". De cara a las próximas elecciones, ha reclamado que se "piense en los intereses de país".

EUSKERA

Sobre el euskera y la política lingüística, ha dicho que necesita de "decisiones políticas", y cree posible hacerlas desde las mayorías democráticas que existen en el Parlamento Vasco.

"Tenemos sentencias reiteradas por parte de los tribunales que ponen en cuestión los consensos que ha habido en este país sobre el euskera, y el consenso ha sido fundamentalmente uno: que la administración se tiene que ir euskaldunización, tenemos que progresar hacia una administración bilingüe de forma progresiva, atendiendo a la realidad sociolingüística del país", ha añadido.

A su juicio, hay sentencias que "quieren llevar hacia atrás, cuestionando que, de forma progresiva, se tenía que hacer bilingüe" y el debate es "cómo se blinda el sistema de perfiles lingüísticos ante esta situación", y considera que el debate se deba dar en el Parlamento "con total tranquilidad".

El dirigente de la formación soberanista ha recordado que existen, para ello, dos proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público, una de PNV y otra de EH Bildu, y el debate tiene dos vertientes: política y jurídica.

Pello Otxandiano recuerda que su planteamiento parte de que los derechos lingüísticos son derechos fundamentales, que debe haber igualdad entre lenguas, y que hay que "progresar hacia una administración bilingüe, de forma progresiva y atendiendo a la realidad del país". Por ello, ha apelado al "pragmatismo y la flexibilidad".

Otxandiano ha dicho que ha escuchado al Partido Socialista "alertar de que la ofensiva de la extrema derecha, la llamada 'prioridad nacional', va a terminar afectando a las lenguas cooficiales, es decir a las minorizadas", mientras el pasado fin de semana se oyó al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, asegurar que se vulneran los derechos de los trabajadores con la mayor exigencia del euskera en la Administración.

Por ello, se ha preguntado: ¿Aquí qué esquizofrenia está pasando?. El sistema que nosotros planteamos es el que está en vigor en Galicia, en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares. Y la posición, tanto de CCOO como del Partido Socialista en Galicia, en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares, es básicamente la posición que mantiene EH Bildu en la Comunidad Autónoma Vasca", ha indicado.

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco considera que, "por lo tanto, aquí pesan mucho las inercias políticas del pasado, las trincheras ideológicas", y también "los intereses corporativos". "Porque la gente ya está sacando cálculos de cara a las siguientes elecciones, y uno mira cuál es su nicho electoral y blindarlo frente a otros competidores", ha subrayado.

De esta forma, ha censurado que "lamentablemente" el euskera se utilice políticamente. "Nosotros queremos que haya un acuerdo inclusivo entre diferentes tradiciones políticas, que esto no se resuelva entre el PNV y EH Bildu. Yo creo que sería, en principio, bastante evidente el entendimiento entre el PNV y EH Bildu, pero creo que el acuerdo es posible con el PSE-EE y con CCOO incluso o con Sumar, "como la fuerza política más próxima a Comisiones que tiene representación en el Parlamento".

Por ello, ha apelado a "dejar de atender a intereses cortoplacistas y corporativistas, y plantear el debate de forma sana". "Si aquí el debate, en su vertiente jurídica, es cómo se da seguridad jurídica al sistema perfiles lingüísticos, atendamos a lo que han dicho los expertos en comisión. Porque yo escucho al PNV decir que la propuesta de EH Bildu es maximalista, y que, en su caso, sería inconstitucional. Nadie, ningún experto en la comisión, ha dicho eso, sino todo lo contrario más bien", ha destacado.

Otxandiano ha censurado que los jeltzales repitan "constantemente esto" porque "está mintiendo al país". "Y esto me parece muy grave, porque estamos embarrando el terreno del debate, en una cuestión que es muy importante porque la política lingüística necesita consensos fundamentales. Aquí no se puede producir un problema de ruptura de la cohesión social en algo en lo que debemos y podemos estar de acuerdo", ha avisado.

De esta forma, ha instado a "hacer el debate en serio, con tranquilidad, con sosiego". "Tomémonos tiempo para resolver esto, no hay prisa. Alguien puede tener la tentación de ventilar esto en la ponencia en una tarde, que nadie juegue a estas cosas", ha enfatizado.