EH Bildu llama a participar el 17M para "garantizar la seguridad vital" con pensiones y salarios "ajustados"

Carteles con motivo de la huelga general del 17 de marzo en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha llamado a la sociedad a participar en la huelga general del próximo 17 de marzo para "garantizar la seguridad vital" y lograr en Euskadi "salarios y pensiones que se ajusten de una vez por todas al encarecimiento de la vida en nuestro país".

En un comunicado, la formación soberanista indicado que el coste de la vida "crece de manera imparable" y que no lo hacen "de manera proporcional" los "salarios o pensiones". "En Euskal Herria, el coste de la vida es mayor que en el resto del Estado español debido a una realidad socioeconómica propia, sin embargo, las retribuciones que se perciben no están a la altura", han añadido.

Además, señalan a las "repercusiones económicas de la guerra imperialista" como responsables de "aumentar" la "incertidumbre" y con ello, dificultar "hacer frente al día a día", ya que sus consecuencias "impactan directamente en aspectos básicos como el precio de la gasolina".

Tras recordar que existe en Euskadi "un consenso social mayoritario a favor de un aumento del SMI que adecue los sueldos a la realidad del territorio", ha recordado la "histórica ILP" de más de 140.000 firmas "que PNV y PSE se negaron incluso a debatir en el Parlamento Vasco", así como "el rechazo de la patronal Confebask a negociar en torno a una mesa un salario mínimo digno para los trabajadores vascos".

EH Bildu dice que es una "prioridad" que Euskadi "tenga las capacidades suficientes para garantizar mejoras en las condiciones de vida", lo que, en su opinión, "es una cuestión de justicia y democracia". "Querer decidir en Euskal Herria sobre los asuntos que atañen a las y los trabajadores es un ejercicio de soberanía al que no renunciaremos jamás", ha dicho, para apuntar que "aunque no contemos con todas las capacidades para ello, disponemos de herramientas que no nos deberíamos permitir el lujo de desaprovechar", ha manifestado.

Por ello, considera la formación soberanista, la huelga general "es la reafirmación de que Euskal Herria debe decidir sobre sus propias condiciones laborales para asegurar un bienestar real y un modelo socioeconómico al servicio de la mayoría", y en ese sentido cree que la movilización es "clave para conquistar los derechos necesarios para hacer frente a la actual carestía de la vida".